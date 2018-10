El presidente de la Fundación Cultura de Paz reclama evitar "cualquier brote de supremacía"

Actualizado 24/09/2018 15:04:15 CET

El presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, ha defendido que la Humanidad se guíe "por principios democráticos de justicia, libertad, igualdad y solidaridad intelectual y moral" y en este contexto ha rechazado que una Europa "estrictamente monetaria" deje "que se ahogan en el Mediterráneo quienes vienen aquí porque se mueren de hambre".

En rueda de prensa, antes de inaugurar la XIII Reunión del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, quien fue director general de la Unesco entre 1987 y 1999 ha recordado que cada día mueren en el mundo por hambre 20.000 personas, muchos de ellos niños, al mismo tiempo que "se invierten en armas y gastos militares 4.000 millones de dólares al día".

Mayor Zaragoza ha apostado por fomentar la solidaridad intergeneracional y ha estimado que este es el momento propicio. "Los cambios hasta hace poco no eran posibles", cuando "éramos temerosos y obedientes", pero "ya tenemos voz", "sabemos lo que pasa" en el mundo y "no puede ser que estemos distraídos".

También ha considerado que puesto que "las cosas han cambiado", ante los nuevos desafíos "hay que inventar el futuro", acogerse a "fórmulas nuevas" y ha advertido de que "algunos de los desafíos son potencialmente irreversibles, si no actuamos rápidamente, como el cambio climático y la pobreza extrema en todo el mundo".

EVITAR LA SUPREMACÍA

Mayor Zaragoza ha reclamado, igualmente, evitar "cualquier brote de supremacía" porque "estamos permitiendo otra vez que haya gente que diga que son superiores a los demás", cuando, a su entender, se ha de "fortalecer el sistema multinacional".

"No veo otra manera de evitar el disparate que representa que nos manden siete países", cuando en el mundo hay 196 naciones, ha esgrimido el presidente de la Fundación Cultura de Paz. "Esto se llama plutocracia" y por eso "a los que tanto hablan de democracia hay que decirles que lo primero es reforzar el multilateralismo democrático, tener unas naciones unidades, fuertes" y así "no tendríamos la vergüenza de Siria o del Yemen", ha sostenido.

En este contexto, ha destacado la figura y el pensamiento de José Martí, impulsor de la independencia de Cuba, de padres españoles y que estudió dos carreras en la Universidad de Zaragoza, donde este lunes y martes tiene lugar este Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, que entre otras cosas, va a acoger una Jornada sobre despoblación.

El coordinador del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, Héctor Hernández, ha resaltado el "pensamiento propio" que desarrolló José Martí y su aspiración a la emancipación del continente latinoamericano, a su unidad e integración y así "acaso conseguir el equilibrio del mundo" para hacer de "balanza" frente a Europa y al "pujante imperio" de Estado Unidos.

Por otra parte, Hernández ha explicado que Martí fue percusor de la defensa del medio ambiente y de la igualdad de género, durante toda su obra se aprecia "el valor que dio al trabajo en la zona rural y a la producción agropecuaria", al tiempo que estimaba que la prosperidad no se basa solo en el bienestar material, además de ser "uno de los grandes de la literatura en castellano".

Asimismo, ha esgrimido que Martí "pensó en la Humanidad más que en su patria" y "puede aportar al mundo de hoy" las ideas de las que está necesitado "para evitar el suicidio de la especie humana".

DEUDA

El vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Francisco Beltrán, ha señalado que Martí tiene una "enorme relevancia" en Cuba, donde es una "referencia de la lucha por la independencia" del país, si bien abogó por que esta "no produjera una separación entre los pueblos cubano y español", "una deuda que tenemos" con él.

Ha añadido que la Universidad de Zaragoza siempre ha procurado mantener la memoria de Martí, donde se licenció en Derecho y Filosofía y Letras y ha enumerado diferentes acciones realizadas en este línea, como la creación de una cátedra con su nombre para fomentar los intercambios entre España y Cuba.

Por su parte, el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha agradecido la elección de la capital aragonesa para desarrollar este encuentro, en un momento "pertinente" porque "hablamos de un planeta sostenible y no lo será si no es solidario", para esgrimir que "sin el medio rural no seremos sostenibles".

CONSEJO MUNDIAL

La inauguración del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional ha contado con la presencia del embajador de Cuba en España, Gustavo Machín, del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, y el vicepresidente primero de la Diputación de Zaragoza, Martín Llanas.

El Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional se creó en La Habana en 2003 bajo el auspicio de la Unesco. Está integrado por más de 30 intelectuales de distintos países y se considera la única iniciativa supranacional que favorece el estudio, conocimiento y divulgación de la vida y obra de Martí.

La reunión que se celebra este lunes y martes en Zaragoza va a contar con la presencia de miembros de cerca de 20 países. La conferencia inaugural, titulada 'José Martí y las generaciones venideras', ha sido impartida por Federico Mayor Zaragoza.

A las 20.00 horas, el especialista en geopolítica y estrategia internacional, José Ramonet, miembro del Consejo Mundial, disertará sobre 'Comunicación digital, economía y política'.

El martes, tendrá lugar una jornada académica sobre la despoblación que servirá de debate tanto en el marco conceptual como de las herramientas, prácticas y políticas que se llevan a cabo en varios países. Para ello, se contará con la participación de especialistas provenientes de distintos países europeos y latinoamericanos, así como representantes de la Administración española.

Por otra parte, se celebrarán conferencias magistrales sobre diferentes cuestiones. Uno de los objetivos de esta reunión es preparar la IV Conferencia Internacional 'Por el equilibrio del mundo', que se celebrará del 28 al 31 de enero de 2019 en La Habana. También se pretende que las principales conclusiones de la reunión de Zaragoza se reflejen en una declaración que se eleve a la Unesco.