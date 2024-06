Mayte Pérez (PSOE) critica "la censura impuesta por el Gobierno de Azcón" en las Cortes de Aragón

ZARAGOZA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario del PSOE de las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha criticado este miércoles "la censura impuesta por el Gobierno de Azcón" en el Parlamento regional.

"Nuevamente, el Ejecutivo autonómico ha vetado las comparecencias del presidente del Gobierno y del vicepresidente, Alejandro Nolasco, solicitadas por los socialistas para el próximo Pleno".

"Estamos viviendo unos momentos de zozobra jamás vistos. La inseguridad, la censura y el veto se han impuesto en el Parlamento autonómico pero no nos vamos a cansar de denunciar el uso perverso que tanto PP como VOX están realizando del reglamento”, ha manifestado.

En concreto, Azcón se ha vuelto a negar a comparecer para hablar de la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón y Nolasco para hacer balance en este primer año de legislatura, ha apuntado Pérez.

"Este Gobierno debe recordar que está obligado a rendir cuentas ante las Cortes pero, lamentablemente, la censura se ha impuesto. Y que no dejen comparecer a Nolasco denota las contradicciones y la desconfianza entre ambos socios de gobierno, que vuelve a amenazar la estabilidad de la comunidad", ha lamentado.

Al mismo tiempo, la portavoz socialista ha resaltado que Nolasco "no quiere venir a las Cortes a hablar de inmigración cuando convoca a los medios de comunicación, de forma reiterada, para cargar contra los inmigrantes y lanzar mensajes xenófobos".

"Hoy hemos visto que no se nos ha calificado una pregunta al vicepresidente sobre inmigración porque, se supone, que no es un ámbito de su competencia pero sí han calificado otra en la que se le pregunta por la reintroducción del lince. Esto evidencia un inusitado interés en proteger a Nolasco y al PP, para no crear un nuevo conflicto por sus mensajes xenófobos", ha advertido.

"Este gobierno se parece más al Club de la Comedia, con monólogos y declaraciones unilaterales, que a un ejecutivo que tiene claro que las Cortes existen para controlar la acción del gobierno”, ha considerado.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

En la rueda de prensa, Pérez también ha criticado la utilización "obscena" que tanto PP como VOX están realizando de las declaraciones institucionales, una figura que han acabado "por cargarse".

"Las declaraciones institucionales exigen unanimidad, respeto, consenso y voluntad de llegar a acuerdos, pero lamentablemente la utilización reiterada de la derecha y la ultraderecha de esta figura, ha acabado devaluándola", ha indicado, aludiendo a las declaraciones institucionales que hoy ha calificado la Mesa, pero no ha tramitado la Junta de Portavoces, una de la presidenta de la cámara, Marta Fernández, para la lectura en Pleno del artículo 2 de la Constitución, y otra del PP en defensa de la libertad de prensa.

Pérez, que ha explicado que el Grupo Socialista ha votado a favor de ambas declaraciones institucionales planteadas hoy, también ha criticado que se hayan presentado previamente ante los medios de comunicación. "Esto evidencia muy bien qué es lo que buscan ambos grupos y las invalida. Hay que ser serios y tomarse con respeto a este parlamento", ha explicado.

Los socialistas han apoyado la lectura del artículo 2 de la Constitución Española, "como no podía ser de otra manera", ha recordado Pérez. "El PSOE apoyó y votó nuestra carta magna y por supuesto que estamos de acuerdo con ella", ha puntualizado.

También se ha apoyado la declaración a favor de la libertad de prensa, "algo que los socialistas siempre defendemos, tanto en el gobierno como en la oposición".

Sin embargo, ha criticado la "doble vara de medir" de este gobierno y ha recordado ataques en redes sociales a periodistas por parte del actual consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón que le valieron las críticas de las asociaciones de periodistas.