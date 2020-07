Mediana de Aragón pasa a la fase 2 "flexibilizada" sin haber registrado ningún caso de COVID-19

ZARAGOZA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad zaragozana de Mediana de Aragón pasará a la fase 2 "flexibilizada" pese a no haber registrado ningún caso de COVID-19. Esta pequeña localidad forma parte de la Comarca Central de Zaragoza que, en su conjunto, retrocede de fase para controlar la propagación del coronavirus.

"Mediana de Aragón es un pueblo que no llega a los 500 habitantes y en el que no hemos tenido ningún caso. Ahora, con la nueva normativa, sacaremos un bando para indicar que es obligatorio el uso de mascarilla por la calle", ha señalado el alcalde de la localidad, Juan Esteban (Cs), en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, ha indicado que, por precaución, este año desde el Consistorio han decidido no abrir las piscinas. También permanece cerrada la biblioteca municipal, aunque en este caso, si algún vecino quiere algún libro se le lleva. Lo que sí que sigue funcionando es el bar: "Vamos a recomendar a la gente que en el momento en el que se levanten del velador se pongan la mascarilla".

Juan Esteban ha explicado que los fines de semana acude bastante gente a la localidad, pero sobre todo familiares de personas que viven allí todo el año, ya que no es un pueblo con mucho turismo. Esta situación, sumada a que no se haya registrado ningún caso, hace que los vecinos estén "bastante tranquilos". No obstante, ha recordado que hay que tener cuidado.