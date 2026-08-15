La evolución favorable del incendio en la Sierra de Algairén permitirá desconfinar Alpartir

ZARAGOZA, 15 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha informado este sábado de que la evolución del incendio forestal declarado este viernes en la Sierra de Algairén, entre los municipios zaragozanos de Almonacid de la Sierra y Alpartir, evoluciona favorablemente después de afectar a 200 hectáreas y está en vías de estabilización, lo que permitirá desconfinar Alpartir.

El objetivo del operativo para las próximas horas es consolidar el perímetro alcanzado durante la noche, manteniendo la vigilancia sobre la población de Alpartir y del entorno más próximo al incendio.

Según han señalado desde el dispositivo de Infoar, la noche ha permitido trabajar bien al operativo de extinción de un incendio forestal declarado a las 15.49 horas en una zona arbustiva y de pinar, próximo a una zona de la sierra de alto valor ecológico.

"La noche ha sido muy tranquila y el incendio está evolucionando de una manera muy positiva", ha indicado el consejero de Hacienda, Interior, Administración Pública e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que ha avanzado que "en breves minutos" se va a desconfinar Alpartir.

"Fue un incendio que surgió en cinco puntos a la vez y entendemos que en breves horas podemos dar noticias positivas de este incendio", ha añadido.

Para este sábado, está previsto que trabajen en la zona las brigadas helitransportadas de Calamocha y Brea, así como cinco brigadas terrestres y tres autobombas por parte del Gobierno autonómico. El dispositivo se completa con un helicóptero bombardero medio enviado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), otra helitransportada procedente de Castilla y León y los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que ha movilizado más de una veintena de efectivos con siete autobombas forestales, un camión nodriza y varios vehículos ligeros.

El dispositivo se completa con tres patrullas de la Guardia Civil, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Valdejalón -con 7 voluntarios, 3 vehículos y equipamiento logístico- y una unidad logística de SARGA.