Las mejores voces de Zaragoza vuelven a Las Armas para homenajear a la música española y a Corita Viamonte

El presidente de la Junta Municipal del Casco Histórico de Zaragoza , Armando Martínez (Vox), y la artista, Corita Viamonte - VOX ZARAGOZA

ZARAGOZA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Municipal del Casco Histórico de Zaragoza convoca el III Concurso de Música Española Corita Viamonte, que se celebrará durante el mes de junio y que busca dinamizar este sector muy vinculado al distrito, que cuenta con escuelas de formación, numerosas salas y personas aficionadas.

Es una acción cultural cuya finalidad es potenciar la música como una de las señas de identidad de la comunidad autónoma, y que puede contribuir a garantizar la cohesión social y, por tanto, la convivencia pacífica y el entendimiento en este distrito y en Zaragoza, ha confiado el presidente de la Junta del Casco Histórico, el concejal de Vox, Armando Martínez.

Al respecto, ha apuntado que cumple dos funciones. Una de ellas es procurar que en el Casco Histórico "pasen cosas divertidas, bonitas e interesantes "y la segunda es rendir homenaje a esos "grandes personajes que forman parte de este Casco Histórico que tanto han dado por esta zona de la ciudad, como es Corita Viamonte, la artista sin lugar a dudas del barrio".

Por su parte, Corita Viamonte ha pedido que "vengan muchos, muchos, muchos participantes, porque se pasa muy bien". "Aunque hay un jurado profesional de cantantes profesionales, como debe de ser, pero la participación tiene que ser muchísimo más grande", ha insistido.

Tras recordar que se trata de la tercera edición ha destacado la actitud de los participantes en el escenario y "los nervios que tienen", que ha considerado "normal" en un artista antes de enfrentarse al público y que también le sucede a ella cada vez que sube al escenario. "Siempre estoy temblando, pero bueno, hay que ver el interés que tienen", ha elogiado.

El Casco Histórico de Zaragoza, y toda la ciudad en su conjunto, tienen una relación muy especial con la música, algunas de cuyas figuras han vivido o viven en sus barrios. Como es el caso de la homenajeada en este caso y que forma parte del jurado del concurso, Corita Viamonte.

BIOGRAFÍA

Nacida el pleno corazón de Zaragoza, profesional de la canción, del teatro de variedades y de la escena española durante más de 50 años, Corita Viamonte es una de las esencias de la cultura zaragozana, aragonesa y española del siglo XX y del XXI; además de un "referente personal, de mujer y de ciudadanía", ha descrito Vox.

Tras el éxito de participación de la primera y segunda edición celebradas en 2024 y 2025, el tercer Concurso de Música Española del Casco Histórico de Zaragoza celebrará sus semifinales en el Sótano Mágico en el corazón del barrio de San Pablo, los días 9, 10 y 11 de junio.

De esta manera se fomenta la colaboración con las iniciativas privadas que se establecen en nuestra centro urbano como esta sala, centro de referencia del sector del ilusionismo en Aragón, que también acoge variedades, monólogos y otras disciplinas artísticas.

La gran final será el domingo, 14 de junio, en el recién inaugurado Centro Socioeducativo Las Armas. Todas las actuaciones estarán abiertas al público hasta completar aforo.

Los participantes tienen que interpretar un tema en español, con música en directo o pregrabada. Los seleccionados participarán en la gran final, donde el jurado otorgará los tres premios por valor de 800, 400 y 200 euros.

Las inscripciones estarán abiertas desde este lunes 11 de mayo hasta el domingo 31 de mayo en la web municipal, 'www.zaragoza.es/concuroscorita' y también de forma presencial en la Junta de Distrito de Casco Histórico, ubicada en la calle San Pablo 37, de lunes a viernes de 12.30 a 13.30 horas.