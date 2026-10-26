La "memoria de la calle" llega a Patio de la Infanta con una muestra que reúne grandes nombres del arte urbano

Presentación de la muestra 'El arte que no pidió permiso', en Patio de la Infanta. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha reunido a los grandes nombres del arte urbano internacional en una muestra con 47 piezas, entre pinturas, esculturas, instalaciones, fotografía, obra gráfica e intervenciones, que acerca la "memoria de la calle" al Patio de la Infanta para recorrer la evolución de este tipo de manifestación desde sus orígenes hasta el presente.

El título de la muestra, 'El arte que no pidió permiso', alude a esos nuevos lenguajes visuales que transformaron la manera de mirar la ciudad y durante décadas ocuparon muros, trenes, persianas, fachadas y espacios que no habían sido concebidos para exhibir arte. En la actualidad, muchas de aquellas obras y sus creadores forman parte de los principales museos y colecciones internacionales.

La presentación de esta exposición, organizada con motivo del 150 aniversario de Fundación Ibercaja, ha tenido lugar este lunes, con la asistencia del director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, los comisarios, Lola Durán y Sergio Beltrán, y varios de los artistas participantes, como Boa Mistura, Suso33, Ampparito, Belin, Maily Maik, Waahiid, Daniel Vera, Diego Vicente y Dan Bonsai.

'El arte que no pidió permiso' cuenta con obra de 28 artistas de cinco países diferentes que comparten una misma actitud: ampliar los límites tradicionales del arte y convertir el espacio público en un lugar de expresión, experimentación y libertad creativa.

Además de presentar algunas de las obras más representativas del arte urbano contemporáneo, la exposición propone una reflexión sobre la evolución de unos lenguajes artísticos nacidos fuera de circuitos convencionales. De este modo, en 'El arte que no pidió permiso' se abordan cuestiones que han acompañado a estas prácticas desde sus orígenes, como la relación entre espacio público e institución, la conservación de estas obras concebidas en muchos casos para desaparecer, el diálogo entre anonimato y autoría o la construcción de la memoria visual de la ciudad.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha destacado que "por primera vez en Zaragoza se ha organizado una muestra de estas características, dimensiones y relevancia internacional dedicada al arte urbano" y que, además, invita a la reflexión sobre un concepto que parte de su título.

"Durante décadas, el arte urbano nació y se desarrolló fuera de los circuitos tradicionales, especialmente en los márgenes o los extrarradios. Surgió en espacios que nunca fueron concebidos para albergar arte, lo hizo precisamente sin pedir permiso y, sin embargo, aquello que comenzó en los márgenes ha terminado ocupando un lugar central en la cultura contemporánea", ha reflexionado Rodrigo.

Ha recalcado que esta exposición "no habla únicamente de arte urbano", sino que "habla también de cómo la sociedad reconoce nuevas formas de creación, de cómo evolucionan los lenguajes culturales y de cómo las instituciones debemos ser capaces de escuchar, comprender y acercar a la sociedad expresiones artísticas que forman parte de nuestro tiempo".

Es por ello, ha continuado José Luis Rodrigo, que desde Fundación Ibercaja, que "entendemos la cultura como un espacio abierto a todos y en constante transformación, nuestro compromiso es preservar el patrimonio, pero también es dar cabida a las manifestaciones artísticas contemporáneas".

ARTISTAS COMO BANKSY O KEITH HARING

Entre los artistas que participan en la exposición destaca la obra de Banksy, máximo exponente del arte urbano contemporáneo, Keith Haring, referente de la escena neoyorquina de los años 80; Blek la Rat, considerado pionero del 'stencil' europeo --estampación mediante plantillas--; SEEN y BLADE, leyendas del grafiti estadounidense; o Lady Pink, una de las artistas más influyentes de la primera generación del grafiti de Nueva York.

Junto a ellos, completan la muestra creadores contemporáneos como Felipe Pantone, Vhils, Boa Mistura, Dulk, Javier Calleja, Suso33, Sabek, Yubia, Belin, Eltono u Os Gêmeos, además de una significativa representación de artistas aragoneses, entre los que figuran Daniel Vera, Diego Vicente, Maiky Maik y Dan Bonssai.

Una de las comisarias de la muestra, Lola Durán, ha explicado que una de las ideas que articulan 'El arte que no pidió permiso' es "ese encuentro entre la calle y el museo" porque es "en el espacio público y con frecuencia sin autorización donde --estos artistas-- desarrollan sus códigos y encuentran sus públicos". Ha recordado que cuando ya "tenían una identidad propia" es cuando los grandes coleccionistas y los museos "empiezan a interesarse por ellos".

"Alguien se preguntará por qué sacar estas obras de la calle o por qué ese arte de la calle se reúne en una sala", ha planteado Durán, para responder: "Para establecer relaciones entre artistas, épocas y lugares distintos. También contemplar la memoria de esas obras que ya han desaparecido".

"Detrás de muchas de estas piezas antes hubo un muro, hubo un tren, una plantilla, un cartel o simplemente el deseo de dejar una imagen allí donde no estaba previsto que apareciera. Así que esta memoria, esta memoria de la calle, será la que nos acompañe durante todo este recorrido", ha expuesto Lola Durán.

Para Sergio Beltrán, el otro comisario, "no es una exposición solamente de graffiti, solamente de arte urbano, sino que es una exposición en la que se reúnen más de tres generaciones y no solamente dentro de la sala, puesto que se ha mostrado convencido de que "habrá gente que habrá vivido en Zaragoza al inicio del hip hop y vendrán con sus hijos, habrá gente mayor que puede ser la más habitual en venir a esta sala y lo hará con sus nietos".

DE LA CALLE A MUSEOS INTERNACIONALES

El recorrido expositivo permite descubrir cómo el grafiti surgido en los trenes de Nueva York durante los años 70 evolucionó hasta convertirse en un fenómeno cultural global. A través de diferentes generaciones, técnicas y formatos, la muestra aborda la transición desde las primeras firmas y composiciones sobre vagones hasta el muralismo contemporáneo, el arte conceptual, el stencil, la fotografía documental, la escultura o las propuestas que dialogan con la tecnología y los nuevos lenguajes visuales.

Para Suso33, se trata de una propuesta expositiva "necesaria, contemporánea y de tremenda actualidad", al tiempo que ha señalado a Zaragoza como "un lugar pionero" al acoger el Festiva Asalto desde hace más de dos décadas. Sobre la pieza que integra esta exposición, 'Ilegal', ha apuntado: "Resume brevemente, a modo de poema visual casi, una intervención que hice en la calle, en el espacio público. Cuando la descontextualizas y la pones en otro lugar, en este caso en un espacio expositivo, cambia su significado", puesto que pasa de ser "ilegal en la calle" a "legal en el espacio expositivo".

Con esta obra, ha contado Suso33, se alude a "esas dudas que nos planteábamos hace décadas de ese paso que teníamos que dar en lo que hacíamos habitualmente en otros lugares a cuando empezamos a coquetear con el mundo llamado arte contemporáneo".

Por otro lado, Belin ha reconocido: "Todos empezamos en la calle, pero yo esto lo veo como una conquista. Es como llegar a sitios que no llegábamos antes. No solamente estamos en la calle, sino que llegamos a casas, a museos, galerías, espacios culturales, a lugares que al principio nos miraban feo, pero ahora mismo ya estamos conquistando los terrenos. La idea es que al final somos como una plaga que se mete por todos sitios y el arte urbano está en todos lados".

Con esta propuesta cultural, Patio de la Infanta acoge la primera gran muestra temporal tras casi dos años de exhibición de 'Goya. Interludio'.