Mendoza replica al PSOE que es "falso" que se haya denegado el permiso a los cabezudos de Las Fuentes

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Participación y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, ha replicado a la concejal socialista, Eva Cerdán, que "es completamente falso" que se haya denegado el permiso para la salida de la comparsa de cabezudos de Las Fuentes el próximo día 30 de agosto.

Mendoza ha explicado que el Gobierno de la ciudad ha trabajado junto a la Policía Local y la Comisión de Fiestas para "asegurar" que los cabezudos puedan salir a la calle ese día.

Asimismo, ha subrayado que la Comisión de Fiestas de Las Fuentes le ha trasladado que "renuncia" a que los cabezudos salgan en horario de mañana en el Parque Torre Ramona y que, por la tarde, se ajustan al cambio solicitado por la Consejería municipal de retrasar la salida a las 19.30 horas para poder mantener el recorrido original solicitado, acompañados de la Policía Local.

Mendoza ha señalado además que el Partido Socialista "miente en algo tan básico como que no han hablado con el Gobierno porque el consejero está de vacaciones, cuando la propia concejal Eva Cerdán, que ha hecho estas declaraciones, ha compartido conmigo actos públicos esta misma semana. No hablan con el Gobierno porque si no, no tendrían la excusa para seguir mintiendo".

La Vuelta 2025, ha comentado, es un "gran evento" que recorrerá una parte importante del casco urbano, por lo que es "necesario" disponer de una gran cantidad de agentes de la Policía Local, que se suman a los que realizarán sus tareas habituales en el resto de la ciudad. Por ello que se han planteado alternativas para velar por la celebración de las fiestas de los barrios, ha aclarado.

A su parecer, el PSOE "utiliza, una vez más, a las asociaciones para hacer política y confundir a los ciudadanos, cuando el trabajo del Gobierno se ha centrado en compatibilizar uno de los acontecimientos más importantes del deporte español, como es la Vuelta, con las celebraciones y actos culturales en los barrios".