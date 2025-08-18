El PSOE cuestiona la "capacidad de gestión" de Chueca al no compatibilizar los cabezudos y la Vuelta

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Cerdán, ha criticado la "capacidad de gestión" de la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, y del Gobierno de la ciudad por no compatibilizar la celebración de la salida de los cabezudos en el distrito de Las Fuentes con el paso de la Vuelta 2025 por la capital aragonesa.

"El Ayuntamiento de la cuarta ciudad de España es incapaz de organizar y garantizar el ocio y la seguridad de varios eventos a la vez, y más cuando se supone que la Vuelta Ciclista termina sobre las cinco y media de la tarde y los recorridos de cabezudos estaban programados entre las seis y las siete menos cuarto", ha expresado Cerdán.

En rueda de prensa, Cerdán ha recordado que las fiestas de los barrios son todos los años más o menos en las mismas fechas y en esa organización "había que adaptar la Vuelta Ciclista y no al revés, como ha hecho el Gobierno de la ciudad", ha diferenciado.

A su parecer, con esta actuación, el Gobierno de Zaragoza "lo único que ha hecho es dejar clara cuál es su prioridad, que precisamente no son los barrios y ha trasladado su problema y su falta y nula capacidad de gestión a una comisión de fiestas, que suelen estar formadas por entidades, asociaciones y vecinos que emplean su propio tiempo personal y familiar para organizar las fiestas en su barrio".

"Lo que no puede hacer su propio ayuntamiento es transmitirle esa responsabilidad, que les solucionen los problemas que ellos mismos causan y ponerles continuamente trabas para organizar las fiestas", ha añadido.

Su impresión es que el equipo de gobierno, cada año, "les ponen más impedimentos, que con muchísimas dificultades van solventando para que todos los años haya fiestas en los barrios y que poder disfrutar de ellas".

TRABAS

La concejal del PSOE ha relatado que este pasado jueves, por primera vez, este Ayuntamiento "denegó los permisos" para que las comparsas de cabezudos realizaran los recorridos programados el 30 de agosto, y que habían solicitado hace tres meses, con el argumento de "falta de efectivos" para "garantizar" la seguridad de estos recorridos, ya que los mismos estarían cubriendo la etapa de la Vuelta Ciclista a España, que termina en Zaragoza.

Tras recordar que no es la primera vez que esto sucede, desde el Ayuntamiento se dijo que se había llegado al acuerdo de que el recorrido de los cabezudos se hicieran en el interior del Parque de Torrerramona, en Las Fuentes, pero "nuevamente es una información sesgada y carente de veracidad", ha aseverado Cerdán.

"La realidad --ha subrayado-- es que, el 12 de agosto, llamaron a la responsable de la Comisión de Fiestas de las Fuentes y le informaron de que tenían que denegar el permiso para realizar el recorrido de cabezudos el 30 de agosto por la tarde, debido a la falta de efectivos, y, si acaso, se les podría autorizar que salieran estos cabezudos ese día por el interior del Parque Torreramona".

Al entender los integrantes de la comparsa de cabezudos que el final de una etapa de la Vuelta Ciclista a España es un evento que le puede dar una gran repercusión a la ciudad, decidieron renunciar al recorrido por las calles y hacerlo en el parque Torreramona por la mañana, pero, al día siguiente, les informan de que también cancelaban el recorrido de la mañana", ha expuesto la concejal del PSOE.

2.000 PERSONAS EN TORRERRAMONA

"Esta es la realidad --ha enfatizado--. Esta es la situación que han vivido las propias comparsas de cabezudos cuando dos días antes de salir el consejero municipal para decir que les había buscado una solución, fue la propia comparsa la que registró esa modificación, y esto ha sucedido en tres barrios de la ciudad".

Cerdán ha alertado de que hacer los recorridos por el interior de un parque "no es la solución a un problema que ha creado el propio Ayuntamiento de Zaragoza".

Ha advertido de que lo que puede suponer que en un parque, que no es el Parque Grande, haya 30 cabezudos, otras 30 personas de seguridad de la propia comparsa y en torno a 2.000 personas que les acompañan.

"Esto demuestra que el Gobierno de Zaragoza no ha visto un recorrido completo de cabezudos para comprobar la gente que mueven o no han apreciado los problemas que puede haber al realizar estas carreras por los parques que no tienen mantenimiento ni las instalaciones que puede tener el Parque Grande", ha agregado.

Cerdán ha a precisado que el grupo municipal del PSOE "no está en contra" de que esta etapa de la Vuelta Ciclista finalice en Zaragoza, sino que les parecer "beneficioso" para la ciudad, como así lo ha entendido también la propia comisión de fiestas y la comparsa de cabezudos. No obstante, ha cuestionado que el Ayuntamiento de Zaragoza sea "incapaz de organizar y garantizar el ocio y la seguridad de ambos eventos a un tiempo"

ATAQUE

"No recuerdo ningún ataque tan directo a las comparsas de cabezudos como los que estamos viviendo últimamente", ha lamentado Cerdán para dejar claro que "no es una utilización política, es una denuncia ciudadana ante una falta clara de capacidad de gestionar y resolver problemas".

Ha propuesto que "si de verdad el Gobierno de Natalia Chueca quiere buscar soluciones y que los niños y mayores puedan disfrutar de algo tan nuestro como los cabezudos en sus barrios y en las fiestas", que el recorrido de la mañana se recorte un poco para que las patrullas puedan incorporarse después a atender la Vuelta Ciclista.

En este caso, "desde el minuto uno", la comparsa está dispuesta a llegar a acuerdos para poder salir durante las fiestas. "De hecho, fueron ellos mismos los que aceptaron suprimir su recorrido por las calles el domingo por la tarde, siendo conscientes de lo que había, pero, podían hacerlo por la mañana. El problema ha sido cuando, después de aceptar esa situación, también les cancelan el recorrido por la mañana. Ese ha sido el mayor problema", ha resumido.

"Hay muchas opciones y propuestas pueden haber muchas, pero lo que parece es que este Gobierno, ganas y voluntad no tienen y no existen". Ha confiado en que recapaciten y tomen decisiones "acertadas" para que Zaragoza pueda disfrutar el día 30 de agosto, tanto de las fiestas en los diferentes barrios de la ciudad como de la Vuelta Ciclista a España.

Ha concluido al subrayar que desde el grupo municipal del PSOE critican el "nuevo ataque del Gobierno de Chueca a los barrios y a sus fiestas populares como ha vuelto a suceder con las salidas de los cabezudos".

Finalmente, se ha mostrado convencida de que "no va a ser la última", al observar que la alcaldesa "prefiere priorizar" los grandes eventos antes que las nuestras fiestas populares, "las que verdaderamente definen el sentir y la identidad de nuestros barrios y de las que disfrutamos miles de zaragozanos".