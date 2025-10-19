Menudo Teatro inaugura en Huesca su segunda temporada con 'BrujaRechinadientes' y celebra sus 25 años de historia

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, sobre el escenario del Centro Cultural Manuel Benito Moliner en el evento cultural organizado por Menudo Teatro - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Menudo Teatro ha inaugurado esta tarde su segunda temporada con la representación de Bruja Rechinadientes, de Katua & Galea Teatro, un espectáculo de títeres galardonado con el Premio FETÉN 2024 al Mejor Espectáculo de Títeres. Con esta función, el Ayuntamiento de Huesca ha dado inicio al último tramo del 25 aniversario de este emblemático ciclo, una cita que durante un cuarto de siglo ha acercado las artes escénicas a miles de familias oscenses.

En el acto de apertura han estado presentes la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, que ha inaugurado la temporada teatral, y el concejal de Infancia y Juventud, Guillermo Gómez, quienes han compartido el entusiasmo del numeroso público asistente y el compromiso municipal con la cultura familiar.

La alcaldesa ha destacado que Menudo Teatro nació hace 25 años como una apuesta pionera del Ayuntamiento por el teatro infantil, con el objetivo de ofrecer a los niños y niñas experiencias culturales que despertaran su imaginación y su amor por las artes escénicas.

Ha recordado que, desde aquel primer domingo de marzo del año 2000, payasos, títeres, sombras, música, danza y circo han llenado los escenarios de momentos de risa, aprendizaje y emoción. Ha subrayado también el valor de la continuidad y el esfuerzo compartido de compañías, técnicos, familias y prensa en la consolidación de este proyecto, que ha hecho de Huesca una ciudad referente en la programación cultural para la infancia.

La función inaugural, 'Bruja Rechinadientes' combina fantasía, humor y una estética visual de gran calidad. En las próximas semanas, el ciclo continuará con otros cuatro espectáculos reconocidos nacionalmente que se desarrollarán entre noviembre y diciembre en el Centro Cívico Santiago Escartín Otín.