Mequinenza (Zaragoza) celebra Santa Águeda con restricciones, pero mantiene sus célebres concursos de disfraces

Desde 2018, esta celebración cuenta con la distinción de Fiesta de Interés Turístico de Aragón

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mequinenza es una de la muchas localidades aragonesas que estos días celebra la festividad de San Blas y Santa Águeda. Este año las restricciones por la pandemia del coronavirus siguen estando presentes, pero desde el Ayuntamiento se ha intentado recuperar el "espíritu festivo", manteniendo algunos de los actos más populares en estas fechas, los célebres concursos de disfraces.

El alcalde Mequinenza, Antonio Sanjuán, ha comentado que han intentado que los vecinos del municipios volvieran a sentir "la ilusión" propia de sus fiestas menores, y volver a festejar tradiciones, tras el parón provocado por la pandemia.

Las Fiestas de San Blas y Santa Águeda de Mequinenza, desde 2018, son de Interés Turístico de Aragón por tratarse de un festejo popular muy arraigado en la localidad, que se celebra desde hace varios siglos con activa participación de la población, en la que tiene un notorio enraizamiento, así como por tratarse de una celebración original.

En 2022, se ha acotado el programa de actividades, cumpliendo siempre la normativa vigente para hacer frente a la COVID-19, por lo que se ha organizado la misa en honor a San Blas, el pasado 3 de febrero, y se celebrará el oficio religioso por Santa Águeda este sábado día 5. No obstante, ha aclarado Sanjuán, este año no hay procesiones.

Las actuaciones de charangas, conciertos y espectáculos infantiles se han sacado a las calles de Mequinenza, para "estar al aire libre", con seguridad y cumplir los requisitos de las autoridades sanitarias, ha precisado el alcalde. Con el levantamiento de las restricciones de aforos y horarios del Gobierno de Aragón a partir de este viernes, 4 de febrero, Sanjuán ha contado que se va a mantener el formato de actuaciones programado, pero "se podrá alargar el horario", ha puntualizado.

El "más relevante" y "deseado" acto de las Fiestas, el concurso de disfraces, vuelve al programa festivo, "con muchísima ilusión", ha precisado el alcalde.

CONCURSOS DE DISFRACES

Desde el Consistorio mequinenzano han adaptado los horarios y el lugar de celebración de los concursos de disfraces para el público infantil y adulto. El primero ha tenido lugar este viernes y se han inscrito 14 grupos; en la categoría de adultos, que se disputará el premio este sábado, a partir de las 16.30 horas, hay apuntados 23 grupos.

Antes de la COVID, ha dicho el edil, los concursos se celebraban en el Pabellón de Mequinenza, pero se ha trasladado a la plaza del Ayuntamiento, para evitar aglomeraciones en espacios cerrados y además "se prevé un día soleado y podremos disfrutar mucho", ha apostillado.

Estos certámenes son la "actividad favorita" de los vecinos de Mequinenza, porque "es tal el arraigo" a esta tradición que "el extraño es el que no se disfraza, independientemente de que la gente se presente o no al concurso", ha contado Sanjuán.

A los concursos se presentan "auténticas obras de arte" y los participantes comienzan a diseñar sus trajes con tres y cuatro meses de antelación. En esta ocasión, debido a la incertidumbre de si se podría o no celebrar el evento, "no serán disfraces tan elaborados" porque "no ha habido tanto tiempo para idearlos", pero "se valorarán otros aspectos y lo importante es retomar esta tradición", ha valorado el alcalde.

Los disfraces no tienen una temática particular, "cada uno va de lo que quiere", pero "sí es verdad, que en la lista de inscritos aparece este año alguno relacionado con el coronavirus", ha adelantado, insistiendo en que "lo importante es que la gente se anime, ya que nos demandaban cierta normalidad".

Algunos de los trajes "más espectaculares" están expuestos en una sala del Museo de Mequinenza, y es "una de las partes favoritas de muchos de los que nos visitan", ha dicho Sanjuán, al tiempo que ha anunciado que el Ayuntamiento ha terminado las obras de la Casa de Cultura que albergará un museo propio de los disfraces, que podría ver la luz el próximo año.

Por último, Antonio Sanjuán ha destacado que los vecinos "están respondiendo muy bien" a las actividades programadas y "son muy comprensivos, ya lo fueron con las fiestas mayores, en septiembre", porque "es importante recuperar el espíritu pero con prudencia, responsabilidad y sentido común", ha concluido.