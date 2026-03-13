El Mercado Solidario de Tulipanes, del próximo 21 de marzo, se convertirá en el eje central de Hola Primavera

Presentación del Mercado Solidario de Tulipanes, que tendrá lugar el 21 de marzo en la plaza del Pilar y se convertirá en el eje central de Hola Primavera - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza organizará de nuevo el Mercado Solidario de los Tulipanes, en la plaza del Pilar, para dar la bienvenida a la primavera, convirtiéndose en la actividad central del programa Hola Primavera y que ha cosechado una gran participación en 2025.

El próximo 21 de marzo, desde las 11.30 horas, el Ayuntamiento de Zaragoza sacará a la venta en la plaza del Pilar otras 6.000 unidades de estos ramos de 10 tulipanes de colores a un precio de 8 euros, que se entregarán con el bulbo para que las personas que los adquieran, sin límite de número, puedan plantarlos después.

Este año, el destino del dinero recaudado por el mercado será en beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFEDAZ). El mercado estará abierto hasta las 20.00 horas o hasta agotar las existencias.

La idea que el año pasado se puso en marcha en Zaragoza se inspira en el tradicional Tulip Day de Nueva York y Ámsterdam. La iniciativa se desarrolló durante dos sábados dada la gran acogida de la primera jornada que agotó los tulipanes en pocas horas y llevó al consistorio a planificar una segunda jornada, con un total de 4.000 bouquets vendidos y 32.000 euros recaudados en beneficio de Aspanoa y la Asociación Española contra el Cáncer, respectivamente.

En esta ocasión y con el carácter festivo con el que se dotara a la jornada de bienvenida a la primavera, el consistorio ha programado varias actuaciones musicales junto al mercado solidario a cargo del cuarteto de Jazz Move, a las 11.30 horas; el grupo de cuerda Trío tono tocará a las 13.00 horas; y Clara Gil al piano a las 16.30 horas.

El Mercado Solidario de Tulipanes cuenta con la colaboración de tres empresas que han donado los bulbos: Fundación Ibercaja, Urbaser e Industrias Químicas del Ebro (IQE), que han contribuido a darle continuidad y hacer crecer esta iniciativa que tanto seguimiento ha tenido entre la ciudadanía la pasada edición.