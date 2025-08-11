El mes de julio bate récord en la reducción de la lista de espera quirúrgica

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica (LEQ) de más de 180 días es habitual que suba en el mes de julio, debido a la reducción de actividad propia del verano. Sin embargo, este pasado mes, y gracias al esfuerzo de los profesionales del SALUD, se ha producido un descenso por segunda vez consecutiva en un mes de julio.

La LEQ ha bajado en 285 pacientes situándose en 5.178 las personas que están pendientes de una operación desde hace más de 180 días.

La directora de área de Atención Hospitalaria del SALUD, Sara Guillén, ha incidido en que "se trata del mes de julio que más ha bajado el número de pacientes desde que registramos datos. Este hecho es inédito hasta la actual legislatura y cabe destacar que se trata del mejor mes de julio desde que registramos datos. Se encadenan siete meses consecutivos de reducción, lo que supone un 31,2% de descenso respecto al 31 de julio".

Se trata de 2.348 pacientes menos que el 31 de diciembre de 2024. En la comparación interanual, la mejoría es importante ya que se ha registrado una bajada del 21% en los últimos doce meses.

Todas las especialidades han descendido excepto Urología y Otorrinolaringología. No obstante, en los dos últimos meses se han logrado contener las demoras en las patologías que corresponden a ambas especialidades. En Otorrinolaringología existe un claro déficit de profesionales en todo el país y en los dos últimos años ha habido un incremento de demanda. El aumento de intervenciones que está haciendo el SALUD está conteniendo estas cifras.

Comparado con julio de 2024, hay que destacar el notable avance en especialidades como Cirugía Vascular (-23,4%), Cirugía General (-43%), Pediátrica (-73%), Cirugía Oral y Maxilofacial (-88,31%) y Oftalmología, donde se ha reducido un 80% la lista de espera en los últimos doce meses. Respecto a Traumatología, se trata de la especialidad que habitualmente siempre ha tenido un mayor número de pacientes en lista de espera de más de 180 días, pero se ha logrado un descenso interanual del 9%, lo que significa 181 pacientes menos que en julio del año pasado.

Esta importante mejoría es consecuencia del plan de dinamización de la actividad quirúrgica emprendido por el Departamento al inicio de año, que ha permitido aumentar un 5,73% las salidas por intervención del Registro de Demanda Quirúrgica (42.598 frente a 40.290 en el mismo periodo del año anterior).

Por provincias, el 88% de la LEQ se concentra en la provincia de Zaragoza (4.544). Otros 337 for-man la LEQ en Huesca y 297 la de la provincia turolense.