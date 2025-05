Miguel Pardeza brinda por el aniversario de la Recopa y el "auge fascinante" de los vinos de la D.O. Cariñena

El exfutbolista y escritor Miguel Pardeza, capitán del Real Zaragoza de la Recopa, durante el brindis realizado en Cariñena este sábado, 10 de mayo, en el trigésimo aniversario del último título europeo del conjunto zaragocista. - DO CARIÑENA

El exfutbolista y escritor Miguel Pardeza, protagonista de una de las mejores épocas del Real Zaragoza, ha brindado este sábado por el trigésimo aniversario de la Recopa conquistada en París y por el "auge fascinante" de los vinos de la D.O. Cariñena en el Día del Vino D.O.

Justo en el día 30 aniversario de uno de los mayores hitos de su carrera, la victoria del equipo aragonés en la Recopa de Europa frente al Arsenal FC, el mítico delantero ha vuelto a hacer aplaudir al público, dirigiendo un brindis colectivo con más de 300 personas, en la carpa del recientemente inaugurado Cariñena Wine Museum, por los valores que aporta el vino con denominación de origen.

La Denominación de Origen ha participado así en el Día Vino D.O., una iniciativa una iniciativa de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) que este año ha reunido a 32 denominaciones españolas y que se ha sumado en Cariñena a los actos como Ciudad Europea del Vino 2025.

La D.O. Cariñena ha repartido copas gratis para sumarse al brindis con Pardeza, que también ha firmado en el Libro de Oro de la Denominación e impuesto sus huellas en el Paseo de las Estrellas.

Pardeza ha resaltado que en la celebración de este brindis en el recordado día del título europeo "coinciden dos momentos emotivos, que permiten a la gente enorgullecerse de nuestros valores, como también de la Denominación de Origen Cariñena".

EL CAPITÁN ZARAGOCISTA VALORA "EL AUGE" DE LA D.O.

En referencia a la situación del equipo del que fue capitán también ha asegurado que esta fecha "más allá de la nostalgia, sirve para recordar de dónde venimos y lanzar la idea de adónde tenemos que ir; el Real Zaragoza es un club grande, representante de una ciudad muy grande".

En su brindis, Miguel Pardeza ha animado a beber los vinos de la D.O. Cariñena y ha felicitado la labor en la elaboración y la comunicación desarrollada por la Denominación. "Estuve en Cariñena hace como 36 años, cuando sus vinos eran todavía como muy familiares, aunque muy buenos. El auge que han experimentado en las últimas décadas es fascinante, no solamente desde el punto de vista de la materia prima, que siempre ha sido buena, sino en la profesionalización y la proyección nacional e internacional", ha afirmado.

"Me alegra mucho, ahora que no vivo en Aragón, ver que en las cartas de los restaurantes cada vez aparecen con normalidad, ha señalado el antiguo delantero zaragocista, que ha incidido en que hay que "valorar un trabajo que no se consigue en dos días, sino que requiere mucha dedicación, inteligencia y personas capaces para llevar los proyectos adelante".

Por su parte, el presidente de la Denominación de Origen Cariñena, Antonio Ubide, ha destacado que el Día Vino D.O celebra "que estos territorios seguirán unidos a la cultura del vino y la cultura del vino seguirá unida al territorio y las gentes que los habitan". El presidente ha subrayado que el vino es "parte de la cultura de la dieta mediterránea", pero que las denominaciones aportan un valor extra "porque es inseparable de un territorio. Los puestos de trabajo, los agricultores y las bodegas".

Antonio Ubide ha resaltado también la coincidencia de la celebración de este año con el histórico triunfo en la Recopa de Europa, por lo que "teníamos claro que tenía que venir alguien del Real Zaragoza a hacer el brindis e imponer sus manos".

Previamente al brindis, el futbolista se ha sumado a la lista de famosos que han dejado las huellas de sus manos en el Paseo de las Estrellas, impresas en una hoja de vid, como recuerdo de su visita y testimonio de su aprecio por los Vinos que Nacen de las Piedras. Miguel Pardeza ha asegurado que añadir su nombre "es un orgullo porque es un testimonio de que alguna huella he dejado en mi paso por el fútbol y la Comunidad; es gratificante ver que la gente todavía te tiene en la memoria".

La tradición nació en 2014 y se ha convertido en una seña de identidad de los actos organizados por la Denominación de Origen, que han conformado un original atractivo turístico, que con Pardeza ha alcanzado los 28 nombres; además, en 2020 se colocó una placa en homenaje a las víctimas de la covid.

La lista de nombres incluye al director David Trueba, el actor Gabino Diego, los directores de cine Miguel Ángel Lamata y Paula Ortiz, la escritora Elvira Lindo, el actor Eduardo Noriega, la actriz Luisa Gavasa, el periodista José Ramón de la Morena, la cantante y activista contra la violencia de género Cristina del Valle, el polifacético Santiago Segura, el escritor Manuel Vilas, el periodista y escritor Antón Castro, la campeona olímpica de vela Theresa Zabell, el presentador de radio y TV Fernandisco, el actor Antonio Resines, el humorista Leo Harlem, los actores Itziar Miranda y Nacho Rubio, el meteorólogo Roberto Brasero, la ganadora del premio Planeta Luz Gabás, la actriz Norma Ruiz, los actores Jorge Usón y Salomé Jiménez, el bailarín Miguel Ángel Berna, la gran dama del teatro Lola Herrera, la corresponsal de TVE Rosa María Calaf y el torero Cayetano Rivera.

UN DEPORTISTA APEGADO A LOS LIBROS DESDE SU INFANCIA

Miguel Pardeza Pichardo, (La Palma del Condado, Huelva, 1965), conocido por todos por Pardeza, el nombre en su camiseta como delantero, tuvo una brillante carrera como futbolista, desde su debut como juvenil en el Real Madrid, en 1979, hasta su retirada en 1999, jugando con el club Puebla de México.

Integrante de la famosa 'Quinta del Buitre' del Real Madrid --así llamada en referencia a su compañero Emilio Butragueño--, Pardeza tuvo sus mayores éxitos con el Real Zaragoza, donde jugó durante once temporadas.

También jugó con la Selección Española, como juvenil y en el Mundial de Italia. Su palmarés incluye una Liga de Segunda con el Castilla (1984); una Liga de Primera con el Real Madrid (1987); y con el Real Zaragoza, dos Copas del Rey (1986 y 1994) y la Recopa de Europa lograda en París con el extraordinario gol de Nayim.

Este sábado se cumplen exactamente 30 años coincidiendo con la celebración del Día Vino D.O. Pardeza era el capitán zaragocista en el partido. Además, ganó una Eurocopa Sub-21 con la Selección Española, en 1986. Tras su retirada de los campos de fútbol como jugador, fue secretario técnico del Real Zaragoza y director deportivo del Real Madrid.

Pardeza destacó además desde joven por sus inquietudes intelectuales, se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza y realizó una tesis doctoral sobre el periodista César González Ruano.

Tras su retirada del fútbol profesional, ha colaborado en prensa y publicado diversos libros de ficción y ensayo, como 'Torneo', 'Angelópolis' o 'La cola del cometa'.