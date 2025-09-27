Un millar de personajes de Star Wars invaden el centro de la ciudad en el Training Day

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el desfile del Training Day 2025 por las calles de Zaragoza. - CHUS MARCHADOR

Tropas imperiales, de Alianza Rebelde, Mandalorianos y hasta robots como R2D2. Ninguno ha querido perderse el Training Day 2025, que por primera vez se ha celebrado en Zaragoza con un desfile que ha recorrido las principales calles de nuestra ciudad.

El evento, promovido por la Legión 501 - Spanish Garrison, ha tenido como objetivo conseguir fondos para Aspanoa, Somos Pera y la protectora de animales 4 Gatos y Tú.

El desfile ha comenzado en su Cuartel General, que se ha instalado en el CEIP Cándido Domingo. Desde allí, las tropas se han desplegado por el Puente de Piedra, calle Don Jaime, Coso, plaza de España y calle Alfonso, para entrar triunfalmente en la Plaza del Pilar, donde se ha realizado una foto de grupo con el millar de participantes, todo un récord de asistencia para este evento, que en ediciones anteriores ya había pasado por ciudades como Madrid o Valencia.

La marcha, amenizada con versiones de la música de la saga de Star Wars, ha vuelto hasta su Cuartel General recorriendo Echegaray y Caballero y cruzando de nuevo el Puente de Piedra.

UNA CIUDAD EN LA QUE "SIEMPRE SUCEDEN COSAS"

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha destacado que "con este desfile damos la bienvenida a un otoño lleno de actividad en Zaragoza, con propuestas culturales, musicales o festivas para todos los públicos. Queremos que Zaragoza sea una ciudad en la que siempre suceden cosas, donde la cultura y el ocio llenen las calles, generen alegría y también ingresos para nuestros hosteleros, cafeterías y comercios. Estamos demostrando, una vez más, que somos una ciudad capaz de atraer y acoger eventos singulares y de calidad".

En ese sentido, Chueca ha resaltado que este no es un evento aislado, sino que forma parte de un "plan de acción" del equipo de Gobierno para seguir fomentando el turismo y la economía local. "La ocupación de este fin de semana es del 75%, un 15% más que en cualquier fin de semana habitual y ya vamos con cifras que son crecimientos sobre años anteriores".

Un fenómeno en los días previos al inicio de las fiestas del Pilar que ya se deja sentir en las apreturas del tranvía en horas punta y que para la alcaldesa "demuestra que se puede organizar eventos como éste cumpliendo con varios objetivos, el disfrute, un fin solidario y además mover la economía local".

Además de la Legión 501, que representa a los malos de la película, han participado la Rebel Legión, los héroes de las películas; los Mando Mercs, famosos por las últimas series relacionadas con los Mandalorianos; y a Astromech, los constructores de robots.

Los participantes en el desfile han utilizado sus trajes, basados en diferentes personajes de la saga, de calidad cinematográfica, que requieren un gran trabajo artesanal, de restauración y mantenimiento continuo para utilizarse en estos eventos.

FINES SOLIDARIOS

Las actividades ya comenzaron este viernes, con un photocall solidario en la Plaza del Pilar, en el que Aspanoa, que apoya a las familias y niños con cáncer de Aragón, Somos Pera, proyecto inclusivo de personas con diversidad funcional y necesidades especiales y la protectora de animales 4 Gatos y Tú, centrada especialmente en el rescate, cuidado, esterilización y adopción de gatos abandonados en Zaragoza pudieron darse a conocer.

La tarde acabó con el concierto de con la participación de la Banda Municipal de Gallur, las Bandas de Botorrita, Muel y Colmenar Viejo y la Film Symphony Rondalla, coordinadas por Musicara. Estas actividades se han complementado con la celebración este viernes y hoy de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras. Con el lema 'La ciencia contraataca', algunas de sus actividades han tratado de cuál es el mineral más adecuado para hacer una espada láser, el lado oscuro de la clorofila o el camino más corto en el hiperespacio.

Quienes quieran ver más de cerca trajes como los que han desfilado este sábado, no se pueden perder la exposición 'La Legión 501. Un imperio solidario', que hasta el 18 de enero permanece abierta en el Centro de Historias.

En ella, además del vestuario que utilizan los participantes en el Training Day, se reúnen una reproducción de Jabba el Hut a tamaño real y la recreación de la cabina del Halcón Milenario, además de réplicas del casco de Darth Vader, el sable de luz del maestro Yoda o la armadura del Emperador Palpatine.

Una de las piezas destacadas de la muestra es una réplica del casco de un soldado clon, firmada por el actor Diego Luna, quien da vida al protagonista de la serie 'Andor'.

La celebrada en Zaragoza es la decimoquinta edición del Training Day, un evento que congrega a aficionados a la saga creada por George Lucas, que contribuye con diferentes asociaciones solidarias.

Su organizadora, la Legión 501 - Spanish Garrison, fundada en 2004, está dedicada a los villanos de la película, pero su lema es "Chicos malos haciendo cosas buenas". Así, utilizan sus trajes, elaborados con gran detalle, para acciones como visitas al ala de pediatría en hospitales de todo el territorio nacional.