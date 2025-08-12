Un millar de personas se dejan atrapar por 'Crímenes en la Fuente del Ibon' en sus tres primeras sesiones

HUESCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Crímenes en la Fuente del Ibón', con cerca de un millar de asistentes en sus tres primeras citas, confirma el interés del público por el true crime. Dentro de la programación 'Huesca es otra historia. Un verano de leyenda', impulsada por el Ayuntamiento de Huesca, esta propuesta literaria y musical convierte uno de los rincones más emblemáticos del Parque Miguel Servet en un escenario de misterio, memoria y emoción.

El próximo sábado 16 de agosto, a las 22.00 horas, en la Fuente del Ibón, el escritor y guionista Óscar Sipán, acompañado por el violín de Daniela Nikolova, volverá a guiar al público por un viaje inquietante a través de crímenes reales ocurridos en Huesca desde finales del siglo XIX.

Las siguientes sesiones explorarán asesinatos en barrios rurales, casos insólitos, mujeres asesinadas y mujeres asesinas, crímenes a la salida del baile, condenas a muerte y otros sucesos que marcaron la crónica negra oscense. Cada encuentro (16, 18, 21, 25 y 28 de agosto) será único, ofreciendo un repertorio distinto de relatos y sumergiendo a los asistentes en una experiencia irrepetible.