Las minas y el entorno del antiguo poblado minero de Libros (Teruel) se incorporan a Dinoexperience

Con esta actuación damos un paso más en la consolidación de Dinoexperience como un producto turístico de referencia. - COMARCA DE TERUEL

TERUEL 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comarca Comunidad de Teruel continúa reforzando su apuesta por el turismo como motor de desarrollo económico y cohesión territorial con el inicio de una nueva actuación estratégica, la ampliación del producto turístico Dinoexperience, integrada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation-EU.

Se trata de un proyecto de gran alcance que permitirá consolidar y ampliar un producto turístico ya asentado en la comarca, Dinoexperience, que desde hace años trabaja en la valorización del excepcional patrimonio paleontológico del territorio, contando siempre con el asesoramiento científico y técnico de la Fundación Conjunto Paleontológico Teruel-Dinópolis, que garantizan el rigor y la calidad de todas las intervenciones.

En esta nueva fase, el foco se sitúa en el municipio de Libros, donde se encuentra un enclave de extraordinario valor científico y patrimonial. Las minas y el entorno del antiguo poblado minero de Libros alberga uno de los yacimientos paleontológicos más singulares e históricos de España, del que proceden abundantes fósiles de ranas, serpientes, tritones y plantas en un estado de conservación excepcional.

Este patrimonio, sumado al interés del conjunto minero y a su puesta en valor mediante el acondicionamiento y musealización de las minas, convierte el enclave en un recurso clave para el desarrollo del turismo geológico y minero, un segmento en crecimiento que contribuye a la dinamización socioeconómica del medio rural.

El presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, José Herrero, ha destacado que "con esta actuación damos un paso más en la consolidación de Dinoexperience como un producto turístico de referencia, capaz de generar oportunidades en el territorio a partir de nuestros recursos naturales y científicos".

Asimismo, ha subrayado que "esta primera fase es fundamental dentro de un proyecto más amplio que permitirá seguir creciendo en los próximos años, apostando por un modelo de desarrollo sostenible que fija población y crea empleo".

Por su parte, el alcalde de Libros, Raúl Arana, ha señalado que "este proyecto supone una oportunidad histórica para el municipio, ya que permite iniciar la recuperación de un espacio emblemático como son las antiguas minas y convertirlo en un recurso turístico de primer nivel". En este sentido, ha añadido que "esta primera intervención es solo el comienzo de un proyecto con gran potencial para Libros y para todo Teruel y la comarca, en el que además el Ayuntamiento va a trabajar en la adecuación de varias casas cueva, contribuyendo a reforzar la oferta turística del municipio".

En esta fase inicial, la actuación contempla la creación de un centro de recepción de visitantes en la ermita, destinado a la acogida e interpretación del enclave, así como la rehabilitación estructural y el acondicionamiento para la visita turística. Paralelamente, se llevarán a cabo trabajos de adecuación de los accesos exteriores y el cerramiento de seguridad de distintas zonas del complejo minero, garantizando la conservación del conjunto y la seguridad de los visitantes.

Parte de una de las minas será además objeto de un proceso museográfico que permitirá dotar al espacio de contenidos interpretativos y recursos expositivos que faciliten la comprensión de los procesos mineros para la obtención del azufre, junto al excepcional valor geológico y paleontológico del enclave, ofreciendo una experiencia didáctica, atractiva y diferenciada.

La iniciativa se completa con la ampliación y adecuación de un sendero turístico en el entorno de las minas, mejorando su accesibilidad, seguridad y ordenación del uso público, así como con la instalación de una vitrina-museo en el casco urbano de Libros destinada a la divulgación de este patrimonio paleontológico y minero.

Con una inversión total de 232.889,52 euros, esta primera fase permitirá conservar y proteger un patrimonio único, reforzar el atractivo turístico de la comarca y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico, sentando además las bases para futuras actuaciones dentro de este proyecto global.