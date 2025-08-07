El Ministerio de Infancia responde a Susín que si hubiese acudido a la Conferencia Sectorial no haría "aspavientos"

ZARAGOZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Infancia y Juventud ha respondido este jueves al Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, que dirige Carmen Susín, que si hubiese acudido a la Conferencia Sectorial del pasado 17 de julio "no tendría que hacer aspavientos".

Infancia y Juventud "ha remitido toda la documentación y la información" sobre el reparto de menores migrantes no acompañados y, además, "el Gobierno de Aragón tiene a su disposición el Real Decreto-ley 2/2025, que está aprobado desde hace más de cinco meses, para conocer los detalles", han señalado.

"De la misma forma, cuenta con toda la documentación remitida en las hasta tres convocatorias de Conferencia Sectorial que se han llevado a cabo desde entonces".

Sin embargo, "en lugar de trabajar sobre este marco normativo y esta documentación, Aragón y otras tantas CCAA gobernadas por el PP han optado por tratar de paralizar mediante la vía procedimental la aplicación del Real Decreto-ley. Ese tiempo invertido en presentar recursos podrían haberlo invertido en leer la documentación y trabajar durante las Conferencias Sectoriales convocadas".

Por último, han indicado que "tal y como se ha venido informando, el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político aprobará el Real Decreto de Capacidad Ordinaria".

"A partir de ese momento las CCAA podrán solicitar declarar la contingencia migratoria y empezar con los traslados. Esta es una información que las CCAA tienen hace semanas precisamente para poder empezar a dimensionar sus sistemas de acogida en cumplimiento con la ley".