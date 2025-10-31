El Ministerio de Juventud asegura que Aragón dispone de información y financiación suficientes para acoger menores

ZARAGOZA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego ha respondido a las críticas de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, defendiendo que Aragón cuenta con información y financiación suficientes para acoger a los menores extranjeros no acompañados que le correspondan en el reparto establecido para atender la emergencia migratoria de los centros de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia subrayan que la comunidad autónoma "conoce perfectamente" los criterios definidos para la reubicación de niños y niñas migrantes no acompañados, tanto por haber sido informados de ello como porque se incluyen en el RD-l 2/2025, publicado en el BOE. "Sólo tienen que leerlo para entenderlo mejor", han criticado.

Respecto a las 441 plazas que Aragón debe habilitar, el Ministerio que lidera Sira Rego ha aclarado que se trata de un "cálculo objetivo" para todos los territorios basado en su población y que, cuando se completen todos los traslados, "Aragón ni siquiera estará al cien por cien de su capacidad".

En ese cálculo de reparto, han asegurado que están incluidas Cataluña y País Vasco y la razón por la que estas regiones ahora no reciben más menores es por su "trabajo previo", con sistemas "bien dimensionados" y un número de plazas "acorde a su población", a diferencia de las que ofrece Aragón, han reprochado.

En cuanto a la financiación, el Ministerio insiste en que resulta "suficiente" y que Aragón recibirá este año un 200% más de financiación con respecto al año pasado; un 250% más tomando los últimos cuatro años, tal y como aseguró este jueves la ministra Sira Rego en la previa de un acto organizado por la DPZ en la capital aragonesa.

Esa cifra, han insistido desde el Ejecutivo central, es una "aportación extra" del Estado, que se suma a las transferencias ordinarias de recursos que, en 2025, "han sido las más altas de la historia". "Existen recursos suficientes, reiteran, pero el Gobierno de Aragón prefiere utilizarlos para hacer regalos fiscales a los superricos en lugar de para garantizar derechos", han afeado.

Igualmente, han rechazado la nueva crítica de Susín de que las comunidades autónomas sigan sin contar con información suficiente, ya que, según sostienen, esta ha sido trasladada en las diferentes conferencias y comisiones sectoriales celebradas este año, a una de las cuales, la del pasado 17 de julio, Aragón no acudió.

Además, han reprobado al Gobierno de Aragón por su empeño litigioso, que atribuyen a sus "desmanes racistas" y le han recomendado que se dedique mejor a dimensionar sus recursos para acoger a los menores que le corresponden.