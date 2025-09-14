La ministra Pilar Alegría asiste a las fiestas de Remolinos (Zaragoza)

La ministra Pilar Alegría este domingo en Remolinos junto a la secretaria provincial del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero, y el alcalde de la localidad zaragozana, Alfredo Zaldívar. - JOSÉ D.VALERO CABREJAS_PSOE

ZARAGOZA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha asistido este domingo a los actos de las fiestas en honor al Santo Cristo de la Cueva de la localidad zaragozana de Remolinos, acompañada por el alcalde del municipio, Alfredo Zaldívar.

Alegría ha agradecido al Ayuntamiento la invitación y ha trasladado su satisfacción por poder disfrutar de las costumbres y tradiciones que se celebran en Remolinos. Así lo ha manifestado en la firma en el libro de honor del consistorio remolinero, en el que felicitado las fiestas al Ayuntamiento, así como a las vecinas y vecinos del municipio.

Acompañada por el resto de la corporación municipal, así como de otras autoridades, como la secretaria provincial del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero, de diputadas y diputados autonómicos y provinciales, como la secretaria de organización del PSOE aragonés, Manuela Berges, además de Mercedes Trébol y Ana Arellano, entre otros, ha participado en la procesión con los danzantes y ha asistido al tradicional dance. Remolinos continuará sus fiestas durante la jornada de este lunes.