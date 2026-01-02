Una misa funeral recordará a los montañeros fallecidos en el alud del balneario de Panticosa

Archivo - Fachada de la Iglesia de Santa Engracia de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una misa funeral en la basílica de Santa Engracia de Zaragoza recordará al pediatra y aficionado a la montaña, Jorge García Dihinx, de 55 años, y a su pareja, Natalia Román, de 36, fallecidos en el alud caído el pasado lunes en el entorno del balneario de Panticosa (Huesca) y que también causó la muerte a otro montañero, Eneko Arrastua, de 28 años y vecino de Irún (Guipúzcoa), al que también se recordará en el acto religioso.

El oficio religioso tendrá lugar este sábado, 3 de enero, a las 13.00 horas en la citada basílica, ubicada en el distrito Centro de Zaragoza.

Además de los tres fallecidos, una joven de 29 años y vecina de Ordizia (Guipúzcoa) resultó herida leve por hipotermia tras verse también arrastrada por la avalancha de nieve en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense. Tras ser rescatada, fue evacuada en ambulancia medicalizada del 061 al Hospital San Jorge de Huesca y fue dada de alta al día siguiente.

Las víctimas estaban practicando esquí de travesía en la zona cuando se vieron sorprendidas por el alud. En el grupo, además de los tres fallecidos y la joven herida, había otros dos hombres, de 60 y 51 años, vecinos de Ordizia (Guipúzcoa) y Zaragoza, respectivamente, que resultaron ilesos y fueron los que alertaron a los servicios de emergencias.

El aviso del 112 a la Guardia Civil se produjo en torno a las 13.00 horas del pasado lunes, y acto seguido la Benemérita activó el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa, Jaca y Huesca, a la Unidad Aérea y a un médico del 061.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza donde se les practicó la preceptiva autopsia.

Jorge García Dihinx, además de pediatra de profesión, era una persona muy aficionada a la montaña, amante del deporte de la nieve, formaba parte del club Peña Guara, de Huesca.

Entre los aficionados al montañismo era muy conocida su página web 'lameteoqueviene', que es un referente y un portal de consulta para conocer las condiciones meteorológicas a la hora de programar una salida a la montaña.

También, en las redes sociales era muy conocido por su difusión del deporte y la alimentación sana. En su perfil de Instagram 'jorgegarciadihinx' figuran 1.948 publicaciones y 371.000 seguidores.

CONDOLENCIAS

Las muestras de condolencia por este luctuoso suceso se sucedieron desde las primeras horas y también el llamamiento a la prudencia en la montaña.

"No nos vamos a cansar nunca de lanzar todos los avisos de precaución en la montaña independientemente de que se vaya equipado, independientemente de que las condiciones puedan parecer razonables", dio el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. "El riesgo cero no existe y en este caso se ha producido por la fractura de una placa, ha arrastrado tanto hielo como nieve y se ha producido ese arrollamiento de las personas con este resultado fatídico".

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, lamentó el fallecimiento de estas tres personas de las que ha destacó que "eran expertos montañeros, que vivían por y para el Pirineo". "Un alud ha segado la vida de tres amantes del Pirineo", expresó.

Desde la base del helipuerto de Panticosa trasladó su pésame y sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a todos los aficionados al montañismo.

"Eran personas muy queridas en la zona y expertos, no solamente montañeros, sino también meteorólogos y tenían gran conocimiento de la montaña, no solo de los Pirineos, sino que eran de los mejores montañeros que había en España. Ha sido un golpe de mala suerte".

ELOGIO A LOS GRUPOS DE RESCATE

Azcón también elogió a los servicios de emergencias, a la Benemérita y al 112 porque el rescate se llevó a cabo en un "tiempo récord", al tiempo que quiso dejar constancia de la "profesionalidad" de estos agentes y el "magnífico" trabajo que realiza la Guardia Civil de Montaña, que es conocido en todo Aragón. "Una vez más, en esta ocasión por desgracia, hemos tenido la oportunidad de comprobarlo", lamentó.

El Ayuntamiento de Sallent de Gállego, localidad en la que el montañero vasco muerto tenía una vivienda, declaró el pasado martes un día de luto en señal de duelo por este trágico accidente.

El presidente del Club de Montaña Peña Guara, Manolo Bara, calificó de "momento triste para la comunidad montañera" este suceso y "el mundo del montañismo llora esta trágica pérdida".

"Estamos viviendo, otra vez, otro momento triste para la comunidad montañera, sobre todo, cuando una persona conocida, un amigo y un socio fallece realizando una de las actividades deportivas que más le gustaba, como es el esquí de travesía", en alusión a Jorge García Dihinx.

Bara incidió en que esta afición ofrece momentos bonitos y vistas espectaculares, pero también tragedias. "Toda actividad que conlleve unas condiciones de riesgo tiene una cruz y, a veces, la moneda da la vuelta".