El MITECO considera "adecuada" la colaboración con las administraciones autonómicas contra el mejillón cebra

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) considera "adecuada" la colaboración con las administraciones autonómicas para erradicar la plaga del mejillón cebra de los ríos y embalses españoles. Así se desprende de la respuesta del Ministerio a una batería de preguntas escritas formulada en el Congreso de los Diputados por los Diputados del PSOE Víctor Ruiz de Diego, por Zaragoza, y Nieves Ramírez, por Málaga.

En su respuesta, el MITECO señala que ha impulsado, junto con las administraciones autonómicas, la inclusión del mejillón cebra en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

"Las Comunidades Autónomas deberán adoptar, en su caso, las correspondientes medidas de gestión, control y posible erradicación, en el marco de los instrumentos de planificación que dispongan".

Además, "el MITECO promueve la lucha contra esta especie mediante la coordinación del Grupo de Trabajo de Especies Exóticas Invasoras, dependiente del Comité de Flora y Fauna Silvestres e integrado por representantes de las comunidades autónomas y del propio Ministerio", indican en la respuesta a Ruiz de Diego y Ramírez.

"Este foro permite el intercambio de información relevante sobre la situación de esta y otras especies exóticas invasoras y sobre los mejores métodos disponibles para su control y posible erradicación".

En el marco de este Grupo de Trabajo se elaboró y elevó para aprobación la Estrategia Nacional para el control del mejillón cebra en España. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó esta estrategia el 6 de septiembre de 2007.

Asimismo, "al tratarse de una especie cuya incidencia sobre las infraestructuras hidráulicas es muy relevante, también recibe especial seguimiento y atención en el ámbito de la Administración General del Estado, a través del grupo de trabajo de especies exóticas invasoras, que coordina la Dirección General del Agua y en el que participan las distintas Confederaciones Hidrográficas".

De esta forma, se realiza un seguimiento "estricto" de la presencia de la especie en las masas de agua continentales y se adoptan medidas coordinadas para su prevención, detección y para la lucha contra esta especie en las diferentes cuencas hidrográficas intercomunitarias.

ALERTA TEMPRANA

Finalmente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico coordina la Red de Alerta Temprana Nacional de Especies Exóticas Invasoras, "con el objetivo de transmitir entre las administraciones competentes información inmediata sobre la presencia de especies exóticas invasoras, como el mejillón cebra, en nuevos territorios, favoreciendo así una respuesta lo más rápida posible".

Durante los siguientes ejercicios continuarán llevándose a cabo estas actuaciones, "incluyendo su prevención, detección, seguimiento y aplicación de medidas de control, todo ello de manera coordinada con las comunidades autónomas y, dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre las unidades competentes en materia de biodiversidad y gestión hídrica". Por último, el Ministerio coordina las estrategias nacionales.