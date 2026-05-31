Molinos abre la convocatoria de 'Corticos', la muestra que reivindica el cine rural y el talento vinculado al territorio

La cita se celebrará el 14 de agosto de 2026 y busca trabajos realizados en la zona de Maestrazgo-Teruel o firmados por autores con raíces en el territorio - COMARCA MAESTRAZGO

MOLINOS (TERUEL), 31 (EUROPA PRESS)

La localidad turolense de Molinos volverá a convertirse este verano en punto de encuentro para el cine rural con la celebración de la segunda edición de la Muestra de Cortometrajes de Molinos 'Corticos', una iniciativa cultural que busca dar visibilidad a las producciones audiovisuales vinculadas al territorio y a las historias surgidas desde el medio rural.

La cita tendrá lugar el próximo 14 de agosto de 2026 y ya ha abierto su convocatoria para seleccionar los trabajos que formarán parte de esta nueva edición. La organización busca especialmente cortometrajes rodados en pueblos y entornos rurales o realizados por autores con raíces o vínculos directos con el Maestrazgo, Teruel y el Bajo Aragón.

Con esta propuesta, 'Corticos' quiere consolidarse como un espacio de encuentro entre creadores audiovisuales, vecinos y amantes del cine, al tiempo que reivindica el potencial cultural y creativo de los pequeños municipios.

CINE CON IDENTIDAD RURAL

La muestra está abierta a cortometrajes de cualquier género y formato, desde ficción y documental hasta animación, terror, fantástico, experimental o videoclip. Las obras deberán tener una duración máxima de 25 minutos y contar con una calidad mínima Full HD.

Entre los requisitos establecidos en las bases, los trabajos deberán cumplir al menos una de dos condiciones principales. Por un lado, podrán participar cortometrajes grabados en pueblos de zonas rurales o que aborden la realidad, identidad o problemática del mundo rural, siempre que al menos un 30% del metraje haya sido rodado en la provincia de Teruel y especialmente en las comarcas del Maestrazgo y el Bajo Aragón.

La segunda vía de participación está dirigida a obras cuyos autores --ya sean directores, guionistas, productores o responsables de fotografía-- tengan orígenes o una vinculación directa con este territorio.

Desde la organización destacan que el objetivo de la muestra es reforzar el vínculo entre cultura y territorio, utilizando el cine como herramienta de dinamización social y de visibilización del entorno rural.

UN ESCAPARATE CULTURAL EN PLENO VERANO

Los cortometrajes seleccionados se proyectarán el 14 de agosto en el salón de actos de la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), en Molinos, en una jornada que contará además con la presencia de algunos de sus creadores.

La iniciativa pretende convertir la muestra en una experiencia cercana y participativa, favoreciendo el contacto directo entre público y autores y generando un espacio de diálogo sobre la creación audiovisual ligada al territorio.

'Corticos' nació con la intención de ofrecer una plataforma a propuestas cinematográficas alejadas de los grandes circuitos urbanos y de poner en valor las historias, paisajes y formas de vida del medio rural a través del lenguaje audiovisual.

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 25 DE JULIO

La inscripción y envío de trabajos se realiza a través de la plataforma Festhome. Las personas interesadas deberán completar la ficha de inscripción, adjuntar el archivo del cortometraje para la fase de preselección y acreditar el cumplimiento de las condiciones recogidas en las bases. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 25 de julio de 2026.

Con esta segunda edición, Molinos reafirma su apuesta por la cultura como motor de dinamización local y por el cine como herramienta para proyectar la identidad y el talento del territorio rural.