Monreal del Campo acoge la primera parada de la ruta itinerante de la exposición de mujeres rurales

La muestra recorrerá otros municipios de la provincia de Teruel. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

MONREAL DEL CAMPO (TERUEL), 4 (EUROPA PRESS)

La localidad de Monreal del Campo albergará la primera parada de la ruta de la exposición que reivindica el papel de las mujeres rurales turolenses. Esta iniciativa del Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel cuenta con el apoyo de la Subdelegación del Gobierno y el Servicio de Igualdad de la DPT.

La inauguración tendrá lugar el 7 de marzo a las 19.00 horas en la Sala de Exposiciones de Monreal. La muestra constituye 72 imágenes tomadas desde finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, que se muestran agrupadas en cinco temáticas en ocho paneles: actividades domésticas, las faenas agrícolas, la familia, las fiestas y los trabajos fuera del hogar.

Según reseñó la directora del IET, Inmaculada Plaza, el objetivo de la muestra es "poner en valor el trabajo, ese papel no muchas veces reconocido de las mujeres". Esta actividad se enmarca dentro de las actividades previstas por la Diputación de Teruel para el Día de la Mujer el 8 de marzo.

La diputada Beatriz Redón ha animado a todas las personas a participar, al tiempo que ha destacado la importancia de esta exposición en Teruel. "Hay que recordar también todos los pasos que se van avanzando y por los que no podemos dejar de seguir trabajando tanto a nivel institucional como social", ha afirmado.

El Instituto de Estudios Turolenses rescató, de sus propios archivos y de otros procedentes de los centros de estudios de la provincia, fotografías de mujeres anónimas que con su trabajo y esfuerzo, de manera silenciosa, han contribuido a construir la sociedad actual. Las imágenes proceden de archivos municipales, de centros de estudios, asociaciones culturales y de particulares, así como de fondos del IET como el Archivo López Segura o Ángel Vicién.

La muestra ha nacido con vocación itinerante para dar a conocer este patrimonio en toda la provincia, así que las entidades interesadas en contar con la muestra podrán descargar el catálogo en la web del IET https://www.ieturolenses.org/ y para solicitar la exposición y realizar cualquier consulta pueden escribir a ieturolenses@dpteruel.es.

El recorrido incluirá otras nueve paradas en municipios de Teruel que abarcan hasta el mes de octubre. Tras su paso por Monreal estará disponible en Bueña entre el 26 de marzo y el 13 de abril; en Ariño entre 15 y 30 de abril; del 5 al 22 de mayo en Valderrobres; del 2 al 18 de junio en Alcañiz; del 29 de junio al 17 de julio en Alacón; del 1 al 18 de septiembre en Fuentespalda; del 7 al 28 de agosto en Linares de Mora y del 1 al 19 de octubre Alcorisa.