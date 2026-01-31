Montero defiende la teoría del reemplazo: "Ojalá podamos barrer de fachas y racistas este país con gente migrante"

La eurodiputada y scretaria política de Podemos, Irene Montero, en el mitin de este sábado en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos celebra como una "victoria" la regularización extraordinaria de inmigrantes sin papeles aprobada por el Gobierno de España y anuncia que trabajará por conseguir que puedan votar facilitando su nacionalización o cambiando la ley que regula el derecho al voto. Así lo ha asegurado la eurodiputada y secretaria política de la formación, Irene Montero, que ha defendido la "teoría del reemplazo": "Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora", ha proclamado.

Montero ha participado este sábado en Zaragoza en un mitin de Podemos dentro de la campaña electoral del 8F junto a la secretaria general y diputada Ione Belarra; la candidata de Podemos-Alianza verde a la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea; el cabeza de lista por Huesca, José Ángel Pérez Marcuello; el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde; y la periodista de Canal Red Laura Arroyo.

La eurodiputada de Podemos ha reivindicado que "papeles son derechos" y que no se trata de "un regalo" a los migrantes, sino de una "deuda pendiente" porque "ningún ser humano es ilegal", como sí lo es, según ha puesto como ejemplos, "pedir dinero para las víctimas de la dana y quedártelo, como ha hecho la juventud de Vox, o pagar tu sede con dinero negro y hacer una amnistía fiscal para los ricos". Y ha pedido "por favor" a las personas "migrantes y racializadas" que "no nos dejen solas con tanto facha".

Por ello, se ha mostrado favorable al "reemplazo", "el de fachas, racistas y vividores", con la gente trabajadora de este país, "tenga el color de piel que tenga", ha aclarado después de aludir a las deportaciones de Estados Unidos, el "miedo" con el que asegura también viven los inmigrantes sin papales en España y de cargar contra quienes "rabian" y "derraman lágrimas" por este acuerdo, como el líder de Vox, Santiago Abascal, al que ha identificado como un "macho ibérico" y "un señorito que vive de los demás" y que quiere pasearse en un caballo "porque eso de lavar los platos no le pega" y "seguir teniendo esclavos y esclavas para él después decir que es muy español y mucho español, tanto que habla de las paguitas".

Unas valoraciones que ha sostenido con el dato de que "el 20% más rico de la población en España se lleva más del 30% de las ayudas públicas y el 20% más pobre solo el 12%". De ahí que haya criticado que el sistema está diseñado para que la gente de abajo "cree la riqueza" y la gente de arriba "se lo lleve crudo".

En esa misma línea la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado lo que considera un "sufragio censitario" frente al que ha llamado a lograr el derecho al voto de los migrantes porque "si vives aquí, tienes que tener derecho a votar aquí, para que sepas a dónde van tus impuestos".

Bajo la creencia en el "humanismo" y en que "somos un único pueblo, el pueblo humano", Podemos defenderá los derechos de todos, "cueste lo que cueste".

La diputada de los morados ha mostrado al público asistente un botecito "casi lleno" en el que viene recogiendo "lágrimas de fachas y racistas" tras el acuerdo de regularización masiva.

"Están rabiosos. Querían a la gente migrante y racializada debajo del zapato, sin derechos, precarizada, teniendo que aceptar cualquier condición laboral en el trabajo, pero con Podemos no", ha valorado antes de instar a los inmigrantes a que "se levanten y trabajen con nosotras por un país decente, por los servicios públicos, que vayan para arriba y que se metan en política".

En el activismo político se ha declarado la periodista de Canal Red Laura Arroyo, que ha criticado a quienes tienen poder y se conforman con "escribir un tuit o acudir a una manifestación" y, en ese sentido, ha reivindicado la valía de los cuatro escaños de Podemos, "que esta semana han hecho más que cinco ministerios, más que 100 escaños".

CRÍTICAS A AZCÓN POR SU GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Podemos ha reivindicado la valía de sus "políticas valientes", tanto cuando han ocupado puestos de responsabilidad en los gobiernos, como en la acción política en la oposición, y ha llamado a defender los servicios públicos y que el dinero de los impuestos no acabe en manos del sector privado.

En ese sentido, Irene Montero ha criticado al popular Jorge Azcón por conceder a Quirón "facilidades que rozan la corrupción y la prevaricación" para construir un hospital privado que ha identificado con un "centro comercial" cuya prioridad es "facturar y no curar".

La eurodiputada ha advertido de que Aragón ahora mismo es una "oportunidad de negocio, la gallina de los huevos de oro" porque "la riqueza fruto del esfuerzo de los aragoneses el PP la mete en los bolsillos de Quirón, Amazon y Microsoft" en una explotación de los recursos en la que ha incluido la atención sanitaria y el agua que requerirán los centros de datos.

"¿Qué tiene Aragón, además de la riqueza de su gente?", se ha preguntado, antes de plantear "qué va a hacer el señor Azcón-Quirón" a lo que ha respondido que "lo que no se llevó el trasvase del Ebro, se lo va a trasvasar a Amazon y a Microsoft. Ahora Aragón tiene que volver a parar otro trasvase. Porque el agua de Aragón es de Aragón, no de una multinacional extranjera", ha reclamado.

Además, ha alertado de que la sanidad pública en la Comunidad "se cae a cachos porque no han invertido en ella y le han regalado el dinero a Quirón, a Ribera Salud". Y, ante la afirmación de que es la población inmigrante la que colapsa la atención sanitaria, Montero se ha acordado de "los dos comerciales de Quirón", como ha calificado a los populares Isabel Díaz Ayuso y Jorge Azcón, antes de acusar al CEO de Ribera Salud de "aumentar artificialmente las listas de espera y poner en riesgo la vida de la gente para ganar más dinero". "¡Miserables, basura humana!" ha calificado a "la gente que nos gobierna".

Su compañera Ione Belarra, además, ha cargado contra el bipartidismo lanzando un reto a los candidatos aragoneses de PP y PSOE. Al popular Jorge Azcón le ha planteado si se compromete a no terminar su carrera política en el consejo de administración de Quirón o a sueldo de Amazon o Microsoft. Mientras que a la socialista Pilar Alegría le ha pedido que explique por qué no ha paralizado el Clúster del Maestrazgo, "cuando está bajo sospecha de corrupción, es un atentado medioambiental y todo el mundo sabe que esas declaraciones de impacto ambiental se hicieron a nivel político y no técnico".

Irene Montero también ha cargado contra Mercadona, Carrefour y Repsol por el precio de los alimentos y la calefacción cuando se ha burlado de "los fachas indignados" por el precio de 30 euros de las balizas V16, cuando su coste de producción es de tres euros en China. Una cuestión que ha aprovechado para reclamar que el Estado intervenga los precios de bienes de primera necesidad.

"Si lo de las balizas es un robo, lo del libre mercado también es un robo, es una mentira como una catedral y todas las cosas que son necesidades básicas deberían estar intervenidos sus precios por el Estado, debería haber un Estado que regule la codicia y que garantice derechos en lugar de bolsillos llenos para los mismos de siempre", ha sostenido.

PODEMOS ES EL VOTO ÚTIL

Por su parte, la candidata de Podemos-Alianza Verde, María Goikoetxea, ha reivindicado "la alegría y lo bonito de la vida, no los restos y resignarse llorando en una esquina" en una defensa firme de del "dinero público para lo público" y de los servicios públicos, tanto la educación, como la sanidad y la información, frente a la política de "enriquecimiento" de grupos privados "a los que les importa una mierda nuestra sanidad y que nos ven como mercancía".

Goikoetxea se ha declarado "orgullosa" de militar en la formación morada y, dirigiéndose a los "progresistas decepcionados" ha apelado al "voto útil" de Podemos.