Monzón premiará las mejores jaimas ambientadas en el XXIV Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-rodón

Las jaimas se ubican en el parque de la Azucarera y contarán con ambientación musical y la celebración de una yincana - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Monzón ha convocado el Concurso de Ambientación de las Jaimas del XXIV Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-rodón, una de las actividades más participativas de la fiesta templaria que volverá a llenar de ambiente medieval el parque de la Azucarera del 22 al 24 de mayo.

El certamen está dirigido a asociaciones, peñas y grupos de amigos que ocupen alguna de las jaimas instaladas en el recinto y busca premiar la creatividad, la implicación y la ambientación histórica de unos espacios que cada año se convierten en uno de los grandes focos de la celebración.

Según las bases publicadas por el consistorio, el jurado estará compuesto por profesionales de disciplinas como la costura y el arte, además de representantes municipales y miembros de asociaciones y entidades locales.

Los criterios de valoración tendrán en cuenta aspectos como la temática elegida para la decoración, la vestimenta de los integrantes del grupo, la ambientación general, la actividad desarrollada dentro de la jaima y, especialmente, el diseño del decorado.

La valoración se llevará a cabo el sábado 23 de mayo entre las 11.00 y las 17.00 horas. El concurso repartirá premios entre las seis jaimas mejor valoradas. El primer clasificado recibirá un jamón, una caja de vino y la bonificación total de la tasa de uso de la jaima. El segundo premio consistirá en un lote de queso, embutidos, una caja de vino y la bonificación del 50% de la tasa, mientras que el tercero obtendrá un lote de embutidos, vino y la misma bonificación parcial. Del cuarto al sexto puesto recibirán un lote de embutidos y una caja de vino.

El concejal de Festejos, Jairo Sánchez, ha destacado el crecimiento de esta zona festiva dentro del homenaje templario y ha subrayado la elevada participación prevista este año.

"El parque de la Azucarera estará repleto de jaimas, un año más, superando este año los 1.400 participantes. Además, este año habrá ambientación musical, la actuación de Esfuria Tronadas y la yincana, entre otras actividades, que animan la zona donde hay un gran ambiente durante la fiesta templaria. Animo a participar en el concurso como a participar en la programación preparada", ha señalado.

La programación del parque de la Azucarera arrancará el viernes por la noche con una cata maridaje organizada por la Asociación Cultural Balturno d'a Zinca junto a la DOP Somontano y la Despensa de Matilde.

El sábado será una de las jornadas más intensas, con pasacalles medievales a cargo de Esfuria Tronadas Folk y Barzonia, el desfile de tropas y gentes de Monzón hacia el poblado de jaimas y el campo de justas, además de una yincana medieval y varias sesiones de animación musical.

La fiesta continuará durante la noche con la denominada 'Juerga Medieval' y la actuación de los Donzaineros de Monzón.

El domingo el parque volverá a llenarse de música y actividades con la celebración de la V Almorzada Medieval Sonus Venti, nuevos pasacalles y actuaciones musicales repartidas durante toda la jornada.

El Concurso de Ambientación de las Jaimas se consolida así como uno de los elementos más destacados del Homenaje Templario, una cita que cada año convierte Monzón en escenario del pasado medieval y que atrae a cientos de participantes y visitantes de distintos puntos de Aragón.