MonzónCultural lleva la música, el teatro y la poesía a la calle con una programación estival con propuestas gratuitas

Las Noches en La Mayor y el Espacio Catedral vuelven a centrar una agenda que recorrerá también Selgua y Conchel y arrancará con el Festival Folklórico del Cinca Medio - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA) , 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Monzón ha presentado este martes la programación de #MonzónCultural para los meses de julio y agosto, una agenda en la que la música, el teatro, el circo y la poesía volverán a salir a las calles y plazas de la ciudad a través de ciclos ya consolidados como Noches en La Mayor y Espacio Catedral. La oferta incluirá además actividades en Selgua y Conchel, el tradicional cine de barrio y concluirá con el habitual recital poético que pone el broche al verano cultural montisonense.

La concejal de Cultura, Marta Montaner Durán, y la técnico del área, Elena Franco, han sido las encargadas de presentar una programación que comenzará los días 10 y 11 de julio con la celebración del XXVII Festival Folklórico del Cinca Medio, que contará como grupo invitado con el Ballet Folklórico Aztlán de México.

Montaner ha destacado la variedad de una programación que combina el folclore con músicas de distintos lugares del mundo y ha animado a vecinos y visitantes a participar en unas actividades que, salvo una excepción, se desarrollarán al aire libre. Además, ha recordado que la agenda llegará también a los barrios rurales de Selgua y Conchel.

Por su parte, Elena Franco ha subrayado que el objetivo es que durante todo el verano haya al menos una propuesta cultural cada semana en la plaza Mayor o en el Espacio Catedral. Entre los nombres más destacados figuran el músico maliense Ben Zabo, el trío Calequi y Las Panteras, la artista aragonesa Pilar Almalé o Carlos Soto, fundador de Celtas Cortos, además de la actuación de Eloqventia dentro del Festival Internacional en el Camino de Santiago.

MÚSICA INTERNACIONAL Y PATRIMONIO COMO ESCENARIOS

Las Noches en La Mayor arrancarán el 16 de julio con Ben Zabo, referente del afrobeat maliense, que fusiona ritmos tradicionales africanos con influencias del rock, el funk y la música contemporánea. Una semana después, el 23 de julio, será el turno de Calequi y Las Panteras, que presentarán su nuevo trabajo, 'Tres', con un directo que mezcla funk, afropop y ritmos latinos.

El 31 de julio la Catedral de Santa María acogerá el concierto 'Ecos Templarios', de Eloqventia, incluido en la programación del Festival Camino de Santiago. La actuación recorrerá repertorios medievales vinculados a la tradición trovadoresca, las cruzadas y el legado templario. Aunque la entrada será gratuita, será necesaria invitación previa.

Durante agosto, el protagonismo recaerá en el Espacio Catedral. El día 6 actuará Pilar Almalé con Golondrinas, un espectáculo que combina voz, viola da gamba y sonoridades de distintas épocas y culturas. El 20 de agosto llegará Carlos Soto Folk Trío con Tres culturas y más. La huella mudéjar, una propuesta inspirada en el legado musical compartido por judíos, cristianos y musulmanes.

CULTURA TAMBIÉN EN SELGUA Y CONCHEL

La programación se extenderá igualmente a otros núcleos del municipio. Conchel recibirá el 25 de julio al ilusionista Mariano Lavida con un espectáculo de magia familiar basado en la participación del público y el humor.

Por su parte, Selgua acogerá el 15 de agosto la representación de 'Papá, quiero ser faquir', de Peliagudo Arte y Circo, un montaje de clown, magia y circo inspirado en la figura del cineasta turolense Segundo de Chomón y premiado con el Marcelino Orbés al Mejor Número de Circo en 2020.

El verano cultural concluirá el 27 de agosto con el tradicional recital poético, una cita que desde hace más de una década reúne a vecinos y colaboradores para compartir versos y textos literarios en una velada que se ha convertido en uno de los actos más emblemáticos del cierre de la programación estival.

Todas las actividades serán gratuitas, salvo aquellas que requieran invitación por cuestiones de aforo, consolidando así la apuesta del Ayuntamiento de Monzón por acercar la cultura a todos los públicos a través de propuestas variadas y en espacios abiertos de la ciudad.