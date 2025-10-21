Mora de Rubielos celebra el próximo fin de semana una nueva edición de las ferias ganadera e industrial

TERUEL 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad turolense de Mora de Rubielos organiza este próximo fin de semana una nueva edición de las ferias, la 30ª de ganado y maquinaria agrícola y la 32ª de la industrial y artesanal. El programa combina como cada año la parte más profesional con la lúdica dedicada a proponer un programa completo de entretenimiento.

Tras estar cerrado el programa, la organización ha tenido que suspender la trashumancia y la subasta de vacuno al recibir una comunicación hoy mismo de que se prohíbe por cuestiones sanitarias la presencia de vacuno y aviar.

El diputado delegado de Agricultura y Ganadería Miguel Ángel Navarro ha recordado que la Diputación de Teruel respalda este evento a través del convenio de ferias agropecuarias, con una aportación económica de 6.467,04 euros. Igualmente, ofrece asistencia técnica en la organización del certamen y en la subasta de ganado.

La institución provincial participa además aportando sementales de Rasa Aragonesa para sorteo entre los ganaderos, así como con machos procedentes de la explotación del Chantre y lotes de hembras procedentes de las explotaciones colaboradoras incluidas en el programa de mejora genética.

Del mismo modo, el Chantre estará presente en la exposición de animales, con de hembras junto a otras ganaderías colaboradoras de la provincia.

El alcalde Hugo Arquímedes Ríos ha explicado, tras la comunicación este martes de la nueva orden sanitaria, que no habrá concurso de vacuno ni aviar, por lo que se tiene que suspender la subasta de vacuno del domingo y la presencia de estos animales así como de aviar en exhibición. "La feria sigue igual, pero los animales presentes serán ganado equino y ovino", ha señalado el primer edil.

Además de la Diputación de Teruel, colaboran en la cita el Gobierno de Aragón, el Gobierno de España, la Comarca Gúdar-Javalambre, Caja Rural de Teruel y la Agrupación Local de Ganaderos.

El presidente de la Comarca Gúdar-Javalambre, José Luis Alvir ha destacado en la presentación que "se trata de una feria que cada año va a más", y ha comprometido el apoyo de la institución comarcal.

PROGRAMA

El programa de actividades comienza el sábado por la mañana con demostración de softcombat y taller para niños en la pista polideportiva, desde las 11.00 hasta las 14.00 horas. La inauguración oficial de la feria será a las 12.00 horas. A las 15.00 horas está previsto el concurso de gachas, organizado por la comisión de fiestas, en el que cada cuadrilla que realice sus gachas tendrá obsequio y habrá premio para los mejores.

A las 17.00 horas habrá exhibición de herraje y oficios perdidos, en la Carpa del Recinto Ferial y de nuevo por la tarde, demostración de softcombat. A las 18.00 horas está prevista la charla 'Revive y emociónate con Juan Señor, ¿Dónde estabas tú cuando yo metí el gol?', en el Cine Teatro. Por la noche, habrá toro embolado y discomóvil.

La programación continúa el domingo con la exhibición de herraje y oficios perdidos y durante todo el día continuará el mercado artesanal e industrial, en el que participan 45 expositores, que completan el espacio disponible en la zona ferial, a los que se suman los del mercado ambulante que se sitúa en los alrededores.