Mora de Rubielos y Rubielos de Mora recuperan el Festival Puerta al Mediterráneo con nueve espectáculos en agosto

La programación incluye nueve actuaciones de música, teatro, zarzuela y humor para todos los públicos - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los municipios turolenses de Mora de Rubielos y Rubielos de Mora volverán a convertirse este verano en epicentro cultural con la recuperación del Festival Puerta al Mediterráneo, que se celebrará del 7 al 20 de agosto con una programación que combina música, teatro, zarzuela y humor para todos los públicos.

El certamen regresa tras su parón con nueve propuestas escénicas que tendrán como escenarios principales el Castillo de Mora de Rubielos y el Anfiteatro de Rubielos de Mora, ambos enclaves patrimoniales que acogerán las actuaciones a partir de las 22.30 horas.

La programación ha sido presentada este jueves en rueda de prensa por los alcaldes de ambas localidades, Hugo Arquímedes Ríos y Ángel Gracia, junto al gerente de Gamma Sound, Javier Campos, y la diputada provincial Yolanda Sevilla, quienes han destacado la importancia del festival como motor cultural y turístico para la comarca.

UNA PROGRAMACIÓN PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El programa arrancará el viernes 7 de agosto en Rubielos de Mora con la representación teatral de 'La Ternura', una comedia romántica de aventuras inspirada en el universo de William Shakespeare. La obra, escrita por Alfredo Sanzol y dirigida por Rebeca Valls, propone una historia de enredos y sentimientos ambientada en el siglo XVI, en la que se reflexiona sobre la imposibilidad de protegerse del amor.

Dos días después, el 9 de agosto, Mora de Rubielos acogerá la actuación del humorista Santi Rodríguez, que llevará al escenario su característico estilo cercano y desenfadado. El festival continuará el lunes con la participación de la Asociación Musical Santa Cecilia de Mora de Rubielos, reforzando el papel del talento local dentro de la programación.

El martes 11 de agosto será el turno de Banda Sabinera con su espectáculo 'Benditos malditos', un proyecto liderado por músicos habituales de Joaquín Sabina que revisitan el repertorio del cantautor desde una perspectiva propia. La propuesta combina la esencia de sus composiciones con una puesta en escena que reivindica su trayectoria como coautores y productores de algunos de los grandes éxitos del panorama musical español.

La programación regresará a Rubielos de Mora el jueves 13 de agosto con Zarzuela por las calles de Madrid, un espectáculo dirigido por Pablo Marqués que propone un recorrido musical por la capital a través de piezas emblemáticas del género. La actuación contará con una decena de músicos, además de soprano y tenor, en una propuesta que combina interpretación y narración escénica.

Uno de los momentos más esperados llegará con la actuación de Mocedades, que ofrecerá en Mora de Rubielos un concierto en formato íntimo dentro de su gira 'Eres tú. 50 aniversario'. El grupo repasará algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria, consolidada como una de las más reconocidas de la música española.

El tramo final del festival comenzará el martes 18 de agosto en Rubielos de Mora con la actuación de la Asociación Musical Virgen del Carmen, que volverá a poner en valor el papel de las agrupaciones locales en el evento. Un día después, el miércoles 19, el público podrá disfrutar del espectáculo 'Descabellado' del humorista y mago Jandro, una propuesta que combina magia, improvisación y humor visual en una puesta en escena dirigida a todas las edades.

El festival se despedirá el jueves 20 de agosto en Mora de Rubielos con la obra teatral 'Por los pelos', una comedia policíaca interactiva que figura entre las más representadas en la historia del teatro en Estados Unidos. Dirigida por Santiago Sánchez, la función plantea un asesinato con varios sospechosos y permite al público decidir el desenlace, lo que convierte cada representación en una experiencia única.

UN REGRESO POR TODO LO ALTO

Desde la organización han subrayado que la recuperación del Festival Puerta al Mediterráneo supone una apuesta decidida por dinamizar la vida cultural de la comarca durante el verano, atrayendo visitantes y generando actividad económica en el territorio. Asimismo, han destacado la combinación de propuestas profesionales con la participación de agrupaciones locales, lo que refuerza el vínculo entre el festival y la identidad de ambos municipios.

Las entradas para las distintas actuaciones se pondrán a la venta próximamente y podrán adquirirse tanto de forma online como en las oficinas de turismo y establecimientos de la zona, facilitando el acceso a un evento que aspira a consolidarse nuevamente como una de las citas culturales de referencia en la provincia de Teruel.