Moreno expresa su "profundo dolor" por la muerte de Lambán y valora que "defendió hasta el final el interés de España"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, (d) recibe al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, (i). Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA/SEVILLA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado su "profundo dolor" por el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, tras su lucha contra el cáncer que se le diagnosticó en febrero de 2021. Asimismo, ha destacado su compromiso con el país, subrayando que "defendió hasta el final el interés general de España".

En un comunicado difundido en la red social 'X', recogido por Europa Press, el presidente andaluz ha destacado que Lambán era "un hombre de Estado y de principios", y ha reconocido que "trabajó con coraje por Aragón". Además, ha enviado "un fuerte abrazo a su familia desde Andalucía" y ha expresado su deseo de que "descanse en paz".

El expresidente del Gobierno de Aragón ha fallecido este viernes víctima del cáncer que padecía. Su deceso ha tenido lugar en su localidad zaragozana natal, Ejea de los Caballeros. Fue el propio Lambán quien el 15 de febrero de 2021 hizo público que había sido diagnosticado un cáncer de colon y de forma inmediata comenzó un tratamiento en la sanidad pública.