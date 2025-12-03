Moreno (A-TE) propone instalar una fábrica china de automóviles en Teruel con las ayudas al funcionamiento

Joaquín Moreno es diputado autonómico de Aragón-Teruel Existe. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de Aragón-Teruel Existe Joaquín Moreno ha propuesto este miércoles instalar en la provincia de Teruel una fábrica de automóviles de capital chino aprovechando "al máximo" el régimen de ayudas al funcionamiento empresarial autorizado por la UE para las provincias con menor densidad de población.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha dado a conocer una proposición no de ley en la que A-TE insta al Gobierno de Aragón a liderar "proyectos transformadores" e impulse la candidatura de Teruel para una fábrica china.

"Todo ello daría lugar a la atracción de inversiones industriales" en el contexto de la instalación de una fábrica de automóviles y "supondría una oportunidad histórica de reindustrializar el territorio, crear empleo y atraer población, contribuyendo al reequilibrio territorial", ha expresado Moreno, aseverando: "Si hay voluntad política es el momento de actuar".

Ante la llegada a España de nuevas fábricas de automóviles, "lo normal es que busquen ubicaciones en corredores industriales especializados", ha considerado Joaquín Moreno, indicando que empresas chinas como Leapmotor "necesitan, imperiosamente, instalarse en Europa para evitar los aranceles y Aragón debe ser proactivo".

La candidatura de Teruel cuenta con el corredor industrial "maduro" del valle del Ebro, "que va a liderar la electrificación del automóvil", y la conexión con el puerto de Valencia, la fábrica de baterías de Sagunto y la zona industrial del automóvil del Mediterráneo. "Teruel presenta ventajas competitivas", ha subrayado.

Moreno ha comentado que los países del Este de Europa son "los mayores competidores con España para la atracción de este tipo de fábricas", una diferencia que "quedaría anulada" si se aplicasen las ayudas al funcionamiento empresarial elevándolas al 20%, el máximo que permite la UE, "una herramienta excepcional que nos ha brindado Europa".

"Con este mecanismo, Teruel podría competir en costes laborales" con países como Hungría, introduciendo tecnología y desarrollo, y complementando la industria de Zaragoza y Valencia, "una oportunidad para el territorio".

Ha destacado el papel que puede jugar Technopark para ser "un complejo de referencia en la investigación en el mundo de la automoción", realzando asimismo la disponibilidad de suelo, el aeropuerto industrial de Caudé, la A-23 y el futuro Corredor Cantábrico-Mediterráneo

El parlamentario de Teruel Existe ha lamentado que el Gobierno de España solo ha autorizado hasta ahora las ayudas al funcionamiento para el 1% de los costes laborales y ha manifestado que "es obligación del Gobierno de Aragón reivindicar que se amplíen estas ayudas al 20% para hacer de Teruel un destino atractivo y transformador para la industria".