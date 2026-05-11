Morón (Vox) afirma que Alegría (PSOE) "ha sido cómplice con su silencio de las aventuras de sus compañeros de partido"

Santiago Morón es el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha afirmado este lunes que la secretaria general del PSOE autonómico, Pilar Alegría, debe "dar explicaciones" y dimitir de sus cargos públicos porque "ha sido cómplice con su silencio de las aventuras de sus compañeros de partido".

Morón ha recordado que Alegría era la delegada del Gobierno en Aragón cuando Koldo García, según se ha publicado en la prensa digital este fin de semana, organizó para el exministro José Luis Ábalos, durante la pandemia, un viaje de varias mujeres desde Andalucía al Parador de Teruel. Ha señalado que Alegría es "la amiga de Paco Salazar".

"Las informaciones publicadas por el periódico digital 'El Español', que incluyen billetes de tren y facturas del Parador de Teruel, son otro mazazo más contra la trama de corrupción del PSOE, porque esto no es el caso Koldo o el caso Ábalos, siempre hemos dicho que es el caso PSOE", ha asegurado Santiago Morón.

Para el portavoz de Vox, "aquellos que abanderan la defensa de la mujer no dudan en utilizar los recursos públicos para contratar prostitutas o llevarlas de una comunidad a otra cuando ya existían restricciones de movilidad para todos los españoles" por la pandemia. Ha opinado que "lo peor de Sánchez y su entorno está por llegar".