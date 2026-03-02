MotoGP en MotorLand: Aragón asegura que las conversaciones "siguen abiertas"

Archivo - Motorland. - EUROPA PRESS - Archivo

ALCAÑIZ (TERUEL), 2 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha asegurado que sigue trabajando para poder mantener el circuito de MotoGP en MotorLand Aragón, en Alcañiz (Teruel), y ha subrayado que la responsable de las pruebas, Dorna Sport, aún no ha hecho público el calendario oficial de competiciones, y que las conversaciones "siguen abiertas".

Así lo ha trasladado el Ejecutivo autonómico después de la publicación de informaciones periodísticas que apuntan a que el circuito alcañizano será únicamente sede reserva a partir de 2027.

En este sentido, ha reiterado su "apuesta firme" por este circuito y por la continuidad de la celebración de la MotoGP como "una cita estratégica" para la Comunidad.

Como ejemplo de esta apuesta han mencionado la inversión de 6,2 millones de euros procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) para el reasfaltado del circuito, ya que sin esta actuación MotorLand habría quedado descartado del calendario oficial.

Asimismo, ha recordado que la única ocasión que MotorLand no albergó una prueba de MotoGP fue en 2023, cuando el anterior Gobierno socialista "aceptó que Alcañiz fuera el único circuito afectado por la denominada rotación ibérica", a pesar de que ya existía un estudio del impacto económico que avalaba su repercusión económica y que "ni siquiera se hizo público".

El Gobierno de Aragón ha reiterado que tiene "el máximo interés" en mantener la MotoGP en Alcañiz, defendiendo así "el impacto deportivo, económico y turístico que esta prueba supone para la Comunidad Autónoma".

Ha puesto como ejemplo otras iniciativas llevadas a cabo para impulsar el circuito, como la creación de la Escuela de Karting de Aragón, la inversión de 2 millones de euros en los viales interiores o el refuerzo de las sinergias con Technopark.

En su opinión, esto contrasta con "el desinterés del Gobierno central", al que ha acusado de preferir dar una ayuda directa de 2 millones de euros del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes al circuito de Montmeló (Barcelona), a pesar de que la cartera la ostentaba en ese momento la aragonesa Pilar Alegría.