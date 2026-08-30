MotorLand celebra el Gran Premio Michelin de Aragón con el triunfo de Marc Márquez y más de 115.000 personas - MOTORLAND

ALCAÑIZ (TERUEL), 30 (EUROPA PRESS)

El Gran Premio Michelin de Aragón celebrado en el circuito de MotorLand, en Alcañiz (Teruel) ha reunido a más de 115.000 personas que han asistido a un espectáculo único y tanto las gradas como la invasión de pista posterior a la carrera han lucido abarrotadas de aficionados que han disfrutado un año más de MotoGP.

Esta cifra ha superado la del pasado año cuando 112.000 aficionados se acercaron a ver esta prueba deportiva, que volverá a acoger MotorLand en 2027

El momento más esperado del fin de semana ha llegado a las 14.00 horas de este domingo tras la espectacular interpretación del himno a cargo del violinista, Ara Malikian.

El semáforo se apagó, buscando la batalla entre Marc Márquez y Marco Bezzecchi que tuvo un invitado más, Pedro Acosta. Los tres se fugaron después de una intensa salida que dejó al italiano liderando hasta que Marc con Pedro enganchado pasaron al ataque.

El de KTM aguantaba y a punto estuvo de intentarlo con su futuro compañero de equipo, pero el ilerdense subió la apuesta y se marchó para certificar la victoria final frente a miles de aficionados abarrotando las gradas.

DOMINIO DE ALONSO LÓPEZ EN MOTO2

Alonso López ha sido el gran protagonista de la categoría intermedia en MotorLand Aragón. El piloto de Gresini ha convertido su pole del sábado en victoria con un ritmo que ha podido mantener hasta el final. Izan Guevara y David Alonso han completado el podio en segunda y tercera posición, respectivamente.

En la categoría pequeña, el murciano Máximo Quiles se ha llevado la batalla con David Almansa y frente al argentino Marco Morelli tras una carrera en la que los tres han impuesto su ritmo y se han escapado. Finalmente, Quiles ha podido aumentar su ventaja en la clasificación general con un triunfo en un fin de semana en el que volvía de su lesión en Silverstone.

El día arrancaba con la carrera a cargo de la Harley Davidson Bagger World Cup que ha sido su primera prueba de la historia en España. El italiano Andrea Iannone ha logrado imponerse en el duelo frente al brasileño Eric Granado lo que le ha permitido marcharse como dominador de MotorLand al vencer tanto el sábado como el domingo.

LLEGA EL TURNO DEL MOTOCROSS A MOTORLAND ARAGÓN

MotorLand Aragón se despide del Campeonato del Mundo de MotoGP que ya pone su mirada en Italia con la prueba en el Circuito de Misano Marco Simoncelli.

El complejo aragonés ahora cambia de terreno y se trasladará en apenas dos semanas a su divertido circuito de motocross que albergará del 12 al 13 de septiembre el Campeonato de España de Motocross contando con el regreso de las categorías Élite.