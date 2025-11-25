Motorland ultima obras en ocho viales gracias a 2 millones de euros del FITE

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, visita las obras en Motorland, junto al alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, y el gerente del circuito, Jorge Panadés. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ALCAÑIZ (TERUEL), 25 (EUROPA PRESS)

El circuito de MotorLand Aragón ultima las obras de mejora del firme y asfaltado de ocho viales exteriores, una actuación que supone una inversión de 2 millones de euros, procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), y que finalizará durante el próximo mes de diciembre.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, ha visitado los trabajos, junto al alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, y el gerente del circuito, Jorge Panadés, y ha anunciado también la próxima firma de un convenio entre MotorLand Aragón y la Federación Aragonesa de Automovilismo para crear la Escuela de Karting de Aragón.

Los trabajos ejecutados han permitido renovar y adecuar los principales accesos y vías internas del complejo, mejorando la seguridad, la regularidad del firme y la movilidad en los días de mayor afluencia, ha informado el Ejecutivo.

Las actuaciones se han llevado a cabo en los viales INT-01, INT-02, EXT-02, EXT-03, EXT-04 y EXT-06, así como en la rotonda GE-05 y el camino Balsa, incorporando además nueva señalización horizontal y sistemas de balizamiento.

La intervención ha consistido en la reparación de baches, escarificado de la plataforma, aplicación de bases granulares, extendido de mezclas bituminosas en caliente y la mejora de los sistemas de drenaje y contención.

"La adecuación de estos viales es una de las inversiones prioritarias del circuito, dado que es necesario disponer de las infraestructuras en perfecto estado para la coordinación y planificación de la movilidad en todo el complejo", ha asegurado el consejero.

ESCUELA DE KARTING

Durante la visita, Manuel Blasco ha avanzado además la firma de un convenio de colaboración entre MotorLand Aragón y la Federación Aragonesa de Automovilismo para poner en marcha la Escuela de Karting de Aragón.

MotorLand Aragón adquirirá 20 karts, mientras que la Federación asumirá la gestión, mantenimiento y organización de las actividades formativas.

La Escuela utilizará las instalaciones del circuito de karting del complejo y desarrollará cursos, entrenamientos y jornadas de promoción del automovilismo base en la comunidad autónoma.

El convenio tendrá una duración inicial de tres años, incluye la creación de una comisión de seguimiento y acciones de promoción, financiadas al 50% por ambas entidades.