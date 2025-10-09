Muere un hombre de 64 años en un accidente de parapente en la provincia de Zaragoza

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 64 años ha fallecido en un accidente de parapente en la Comarca del Aranda, en la provincia de Zaragoza. El cuerpo sin vida se ha localizado a escasos 300 metros del casco urbano de Sestrica.

La Guardia Civil recibió el aviso de un posible accidente de parapente entre Viver de la Sierra y Morés a las 16.03 horas de este miércoles, 8 de octubre.

Hasta la zona se desplazaron dos patrullas de Guardia Civil, helicóptero de la Unidad Aérea (CUCO), el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Huesca, tres equipos de Protección Civil y helicóptero del 112. El hallazgo del cadáver se produjo a las 18.45 horas.