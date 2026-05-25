Muere una joven de 19 años en un accidente de tráfico ocurrido en la A-1240 en Tamarite de Litera (Huesca)

Lugar del accidente en la A-1240 en Tamarite de Litera en el que una joven de 19 años ha fallecido este lunes al chocar frontalmente el vehículo en el que circulaba contra un vehículo articulado. - GUARDIA CIVIL

TAMARITE DE LITERA (HUESCA), 25 (EUROPA PRESS)

Una joven de 19 años vecina de la comarca de La Litera ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido este lunes por la mañana en la carretera autonómica A-1240 que comunica las localidades de Altorricón y Tamarite de Litera (Huesca).

El siniestro se ha producido sobre las 10.20 horas en el punto kilométrico 0,500 de la A-1240, en el tramo de conexión de la A-22 y la N-230. El vehículo en el que circulaba esta joven ha chocado frontalmente contra un vehículo articulado en un tramo en línea recta y línea discontinua.

Como consecuencia del impacto, la conductora del turismo ha fallecido y su cuerpo ha sido trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Huesca. Mientras tanto, el conductor del vehículo articulado, un varón de 64 años y vecino de la comarca de La Hoya de Huesca, ha resultado ileso.

La carretera A-1240 permanece totalmente cortada a la circulación y se está dando paso alternativo hacia la carretera A-2217.

En el lugar se ha personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Binéfar, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Monzón, una dotación de bomberos, una ambulancia del servicio de emergencias 061 y mantenimiento de carreteras. Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Fraga, investiga las causas del siniestro vial.