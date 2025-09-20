Muere una mujer en un accidente de tráfico ocurrido en la A-2

Vehículo que ha chocado este sábado con un camión articulado en el kilómetro 328 de la A-2, sentido Madrid. Como resultado, ua mujer ha fallecido y un hombre ha resultado herido leve. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido y otra persona ha resultado herida de carácter leve en un accidente de tráfico ocurrido este sábado en la A-2 en el termino municipal de Zaragoza, según ha informado la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido a las 12.30 horas cuando un vehículo en el que viajaban cuatro personas ha chocado por alcance con un vehículo articulado en el kilómetro 328 de la A-2, sentido Madrid, a la altura del Polígono Malpica y junto a la salida del barrio de Santa Isabel.

Como resultado, una mujer ha fallecido y uno de los otros tres ocupantes ha resultado herido leve y ha sido trasladado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Los otros dos pasajeros han salido ilesos.