Muere un trabajador de la construcción de 62 años en la obra de una nave agrícola en Nachá (Huesca)

Concentración del pasado jueves 19 de marzo en Zaragoza llevada a cabo por representantes de CCOO y UGT Aragón por el último accidente mortal en el trabajo registrado en Aragón que tras el accidente de Nachá se eleva a ocho. - EUROPA PRESS

HUESCA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de la construcción ha fallecido en un accidente laboral ocurrido en Nachá, núcleo rural del municipio de Baélls, en la comarca oscense de La Litera.

El suceso ocurrió este pasado jueves 19 de marzo cuando el hombre, de 62 años y nacionalidad española y empleado desde hace cerca de seis años de la pequeña empresa Construcciones y Obras JOYMA SL de Tamarite de Litera (Huesca), se encontraba junto al resto de sus compañeros realizando tareas de desencofrado en la construcción de una nave agrícola en la población de Nachá, según han trasladado a Europa Press el secretario de salud laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón.

Al parecer, en la maniobra de liberar las chapas del hormigón ya fraguado, una de ellas se soltó violentamente y golpeó la cabeza de este trabajador, que falleció en el acto fruto de un traumatismo craneoencefálico.

Se trata de la octava persona que muere en el trabajo en el presente año 2026 en Aragón, la tercera en la provincia de Huesca --tras el fallecimento de otro operario de la construcción en Ballobar y un trabajador de asistencia en carretera en la variante de Jaca--, según el recuento de los sindicatos CCOO y UGT Aragón, que este lunes 23 de marzo han convocado una nueva concentración a las 12.00 horas en el Monumento a la Constitución.