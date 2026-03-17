Muere un trabajador autónomo en Calatorao (Zaragoza) atrapado entre pared y plataforma elevadora

ZARAGOZA, 17 (EUROPA PRESS)

Un trabajador autónomo de la construcción de 50 años ha fallecido este martes en el municipio de Calatorao, en la Comarca zaragozana de Valdejalón, en un nuevo accidente laboral mortal, tras quedar atrapado entre una pared y la plataforma elevadora en la vivienda en la que trabajaba.

El aviso al 112 lo ha dado a las 16.08 horas un compañero con el que trabajaba en unas obras particulares, han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno de Aragón. Al parecer, el obrero no ha muerto en el acto e incluso se ha llegado a activar el helicóptero del 112, sin que finalmente hayan podido hacer nada por salvar su vida.

Asimismo, han sido activados los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que han trasladado al lugar del siniestro a efectivos del parque de La Almunia de Doña Godina, que han llevado a cabo el rescate del trabajador atrapado. También han participado efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios.

Este es el cuarto fallecido en accidente laboral en lo que va de 2026, después de la muerte, el 18 de febrero en Ballobar (Huesca), de otro profesional de la construcción, que estaba próximo a la jubilación, al quedar atrapado por una guía telescópica en una granja porcina; de un operario de asistencia en carretera, pocas horas después, atropellado mientras auxiliaba a una persona en la A-23, en Jaca (Huesca); y de un empleado de mantenimiento ferroviario de una subcontrata de Adif, el pasado 21 de febrero en Calatayud (Zaragoza).