Un muerto en un incendio originado por una chimenea en una vivienda de Ayerbe (Huesca)

HUESCA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una hombre de avanzada edad ha fallecido en la madrugada de este viernes en el incendio de una vivienda originado por una chimenea en la calle Garlin de la localidad de Ayerbe (Huesca).

También una mujer, de 76 años, ha tenido que ser trasladada al hospital San Jorge por inhalación de humo, según han informado fuentes del Gobierno de Aragón, que han detallado además que han recibido el aviso del suceso a las 1.35 horas.

El incendio se ha originado en un edificio con tres plantas, concretamente en una vivienda de la tercera planta y la causa de las llamas está en la chimenea. Los Bomberos no han desalojado al resto de los vecinos.