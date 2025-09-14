La muestra 'CCA·XVII' reúne a 36.076 visitantes en el Museo del Teatro de Caesaraugusta

ZARAGOZA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'CCA·XVII. Colonia Caesaraugusta en 17 piezas' ha cerrado con un total de 36.076 visitantes. Esta cifra confirma el interés ciudadano por conocer de cerca el pasado romano de Zaragoza y avala la apuesta del Ayuntamiento por dinamizar con propuestas expositivas temporales el Museo del Teatro de Caesaraugusta, hasta ahora centrado en la conservación del monumento arqueológico.

Inaugurada en octubre de 2024, 'CCA·XVII' ha supuesto un hito en la programación de los museos municipales al ser la primera muestra temporal de este nuevo ciclo expositivo organizada en el espacio del Teatro de Caesaraugusta. Con estas nuevas exposiciones temporales, se ha querido complementar la visita a los restos arqueológicos con un relato más amplio sobre la evolución de la ciudad y la vida cotidiana de sus habitantes a lo largo de más de 500 años de historia.

La exposición ha reunido 17 piezas de gran valor artístico e histórico, procedentes en su mayoría del Museo de Zaragoza, que durante su cierre temporal por obras ha cedido obras clave como un casco legionario, el sillar de la puerta oriental de la ciudad, una pesa de telar, una moneda de la ceca local --lugar donde se fabricaba y acuñaba-- o una pintura mural de cuatro metros de longitud.

Cada una de ellas ha permitido acercarse a diferentes ámbitos del mundo romano: la organización militar, el urbanismo, el papel de las matronas, el comercio, el estatus social o la fundación de la colonia.

El discurso expositivo se ha visto reforzado con materiales complementarios, entre ellos un mapa con la localización de los hallazgos, una línea cronológica desde el siglo I a.C. hasta el VII d.C. y un folleto-catálogo de 40 páginas disponible para los visitantes.

Además, se ha puesto en marcha un quiz didáctico con 17 preguntas vinculadas a cada pieza, así como un ciclo de conferencias impartidas por especialistas en historia y arqueología, que han contribuido a enriquecer la experiencia y ampliar la visión sobre el pasado de Caesaraugusta.

El éxito de público alcanzado demuestra la capacidad de atracción de las propuestas que combinan patrimonio arqueológico, investigación y divulgación.

'CCA·XVII' marca así el inicio de una nueva línea de trabajo en el Museo del Teatro de Caesaraugusta, orientada a ofrecer exposiciones temporales que permitan contextualizar y profundizar en los restos conservados, acercando la historia de la ciudad a públicos diversos y consolidando el valor de los museos municipales como espacios vivos de conocimiento y cultura.