Presentación de la muestra 'De círculo a corona' celebra los 75 años de la Cofradía de la Coronación de Espinas de Zaragoza - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres cuartos de siglo cumple la Cofradía de la Coronación de Espinas y lo celebra con una exposición en el Palacio de Montemuzo de Zaragoza, en la que se hará un recorrido por los usos que tuvo durante el siglo XX su primera sede, el Palacio de Fuenclara.

Más de un centenar de fotografías, documentos y objetos mostrarán hasta el 11 de enero como este palacio renacentista albergó escuelas, un cine y fue la sede del club de fútbol Fuenclara y de diversas organizaciones católicas, incluida la Cofradía de la Coronación de Espinas.

La visita comienza conociendo el pasado del Palacio de Fuenclara como escuela, a través de fotografías de sus alumnos en sus momentos de recreo, con fotos grupales y las realizadas a modo de recordatorio de su comunión.

Para adentrar a los visitantes en esta época, se muestran también un pupitre de la época y un globo terráqueo que se encontraba en una de las aulas del palacio, además de diversos materiales escolares.

La segunda zona se dedica al fútbol, ya que el edificio acogió la sede del CD Fuenclara, uno de los equipos fundadores de la Federación Aragonesa de Fútbol y que, tras diversas fusiones, pasaría a formar parte del Real Zaragoza.

En ella, se encuentran las imágenes tanto del equipo como de jugadores individuales, además de curiosidades como una carta sobre la cesión de un jugador al Iberia para participar en un partido internacional, además de una reprodución de una camiseta del CD Fuenclara. Después de que Manuel Dronda cediese el Palacio de Fuenclara al Arzobispado de Zaragoza en 1899, este acogió a la Sociedad Protectora de Jóvenes Obreros y Comerciantes.

El tercer espacio de la muestra se dedica los viajes que realizaban sus integrantes, en su mayoría a destinos de la provincia de Zaragoza. Así, a través de las fotografías se podrán conocer las excursiones que realizaron a lugares como Belchite, Sobradiel o Caspe.

ESTRATOS SOCIALES

Los diferentes espacios del Palacio de Fuenclara fueron un punto de encuentro de personas de todos los estratos sociales, por lo que las imágenes de la época muestran las diferencias entre las familias más acomodadas y las escenas más populares. También recogen algunos de los negocios que se encontraban en los bajos del edificio, como la Farmacia Lasala, además de escenas cotidianas, como una sobremesa en una de las salas del Casino Fuenclara.

Cartas personales, contratos laborales o de arrendamientos de negocios reflejan igualmente el amplio espectro laboral y comercial que había en el edificio.

El Palacio de Fuenclara fue también un destacado centro cultural, en el que se daban cita diversos grupos teatrales y que contaba con una sala dedicada tanto para representar obras teatrales como para realizar proyecciones cinematográficas.

Así, la muestra recoge fotografías de actores y músicos justo antes de salir a actuar o niños con disfraces de temática egipcia. Junto a ellas están las obras de teatro utilizadas, que conservan los apuntes de sus propios actores o una colección de programas de las piezas representadas, además de los contratos laborales relacionados con la explotación de la sala como cine y un audiovisual con imágenes de la época.

Por último, la exposición se centra en los aspectos relacionados con la religiosidad de los miembros de las diferentes asociaciones católicas que tuvieron como sede el palacio renacentista.

Figuran diversas imágenes recopilan su participación en la procesión del Domingo de Ramos a su paso bajo el Arco del Deán o en la del Corpus Christi saliendo de La Seo o en una representación teatral sobre la pasión de Jesús.

En 1951 se fundó la Cofradía de la Coronación de Espinas, que tuvo como primera sede este espacio. Una imagen de sus primeros hermanos o las actas que fueron el germen de la cofradía son algunos de los documentos expuestos, así como el altar de la Capilla de Fuenclara, un paso procesional, uno de los hábitos fundacionales o el segundo guion de la Cofradía, réplica del primero que se reconvirtió en uno de los mantos de la Virgen del Pilar.

La exposición contará con diversas visitas guiadas gratuitas, los viernes a las 18 horas y los sábados a las 11.00 horas. El calendario y la reserva de entradas puede realizarse a través del Eventbrite de Zaragoza Exposiciones. También hay posibilidad de realizar visitas de colectivos, reservando a través del correo electrónico 'didacticaexposiciones@zaragoza.es'.