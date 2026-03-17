Una muestra con predominio del alabastro y piedra de Calatorao da a conocer a la Asociación Aragonesa de Escultores

Presentación de la exposición "Materia, Forma y Territorio", en el Centro de Historias, que es la puesta de largo de la Asociación Aragonesa de Escultores - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una exposición, en la que predominan el alabastro y la piedra negra de Calatorao --denominado mármol--, es el motivo de inauguración de la Asociación de Escultores de Aragón, recientemente constituida y que integra a 70 artistas de todas las edades y que trabajan todo tipo de materiales.

El Centro de Historias, hasta el 24 de mayo, acoge esta muestra con 40 piezas elaboradas en materiales muy variados como el gres, maderas, composites, hasta caña de bambú, además de las citadas piedras autóctonas de Aragón, como también los estilos artísticos que abarcan el figurativo --el de mayor preponderancia-- el contemporáneo unido a lo tradicional y las piedras propiamente aragonesas con las que se quiere realzar el material, no como soporte, sino como método de expresión.

Las obras exploran distintos caminos expresivos que van desde la figuración y el retrato hasta propuestas abstractas y conceptuales. En ellas, la materia se convierte en un elemento central de reflexión artística, capaz de expresar ideas relacionadas con la identidad, el espacio, la memoria o la relación del ser humano con su entorno.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, el presidente de la Asociación Aragonesa de Escultores, José Luis Ansón; el profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza y experto en escultura, Javier Criado; y el director de Arte Libre, José Enrique González, han presentado la exposición "Materia, Forma y Territorio", que es la puesta de largo de la Asociación Aragonesa de Escultores.

Sara Fernández ha calificado de "buenísima" noticia la creación de la Asociación de Escultores Aragoneses, porque que es "muy valiente montar una asociación cultural y empujarla", además de que sirve de interlocutor con las instituciones para emprender proyectos y programaciones culturales.

En rueda de prensa, Sara Fernández ha elogiado el "gran talento" que hay en Aragón y las posibilidades que se abren para generar nuevas iniciativas y poder visibilizar una disciplina artística que "tiene que ser más reivindicada y más conocida". Ha destacado que para las nuevas generaciones de artistas esta nueva asociación sea un punto de referencia en el que vean ejemplos que les sirvan de inspiración.

ARTE QUE VIVE EN LA CALLE

El director de Arte Libre, José Enrique González, ha comentado que la escultura es una forma de expresión que "dialoga" con el tiempo y con la sociedad y "tiene algo único porque es un arte que comparte el espacio con loa ciudadanos", ya que "vive" en la calle, en los jardines, en los edificios, en los lugares donde transcurre la vida cotidiana. "Es un arte que se integra en la ciudad, que acompaña a la sociedad en su desarrollo histórico y cultural", ha descrito.

Por eso, la creación de una Asociación de Escultores Aragoneses supone "reconocer la importancia" del movimiento escultórico aragonés, dar visibilidad a sus creadores y construir un espacio común desde el que los artistas puedan dialogar, colaborar y crecer juntos.

Ha defendido el asociacionismo porque el arte cuando se une "se fortalece" y cuando los artistas trabajan juntos cuando comparten experiencias conocimientos y visiones el resultado es una comunidad cultural "más viva, más dinámica y más capaz de dialogar con su entorno".

La Asociación Aragonesa de Escultores, ha argumentado José Enrique González, nace precisamente con ese espíritu de reivindicar la escultura como disciplina artística, de ofrecer nuevas oportunidades de visibilidad a sus creadores y de acercar la escultura a la sociedad recordando que el arte es una "forma esencial de expresión humana".

"La escultura no es solo materia transformada, es pensamiento convertido en forma, es emoción convertida en volumen y es memoria que permanece", ha reflexionado.

El responsable de Arte Libre, quien también fue director del Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona, se ha mostrado convencido de que esta muestra es el comienzo de un camino lleno de iniciativas que contribuirán a fortalecer el lugar de la escultura dentro de la cultura.

"El arte no solo embellece nuestras ciudades, también construye identidad, genera reflexión y nos ayuda a comprender mejor quiénes somos. Y la escultura, con su presencia tangible y su capacidad de permanecer en el tiempo, seguirá recordándonos que el arte es una de las formas más profundas de diálogo entre el ser humano y el mundo que lo rodea", ha expresado.

VINCULACIÓN HISTÓRICA A LA ESCULTURA

El profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza y experto en escultura, Javier Criado, se ha trasladado a la Edad Media y el Renacimiento para subrayar que fueron momentos de esplendor para la escultura zaragozana y en general aragonesa como ejemplo ha citado la portada del monasterio de Santa Gracia y los retablos de La Seo y El pilar de Zaragoza.

En entonces cuando los profesionales de esta disciplina se integran en la "poderosa" Asociación Gremial de la Transfiguración San Esteban y San José, con sede en el desaparecido convento de San Francisco, y que agrupaba a los oficios de la construcción, los maestros de obras, los yeseros y, eventualmente, a los canteros, carpinteros, torneros, cuberos, escultores y también a los tallistas.

La institución les proporcionaba cobertura asistencial y laboral y también para los profesionales del mazo y de la gubia, pero en cierta manera, "coartaba su capacidad de acción", ha reconocido.

Con el paso de los años los escultores aragoneses se dan cuenta de que no encajaban en la citada cofradía y en 1596 surge una asociación específica de escultores, que es el primer intento de fundación del gremio, que forma parte de la historia de la profesión de escultor en Zaragoza.

El arte, ha explicado, tiene ahora unas funciones diferentes a las que desempeñaba hace 500 años, pero más allá de ello sigue siendo el resultado de un "acto de creación y con mucha más rotundidad que entonces un ejercicio de libertad individual que acoge la ciudadanía para darle pleno sentido".

SER REFERENTE

El presidente de la Asociación Aragonesa de Escultores, José Luis Ansón, ha dicho que el objetivo es "ser el referente de la escultura en Aragón y también en España" con la intención de "elevar el mundo de la escultura a nivel de los escultores y de la sociedad".

"Nuestra obligación es ser un referente para la sociedad en la escultura y que la escultura ocupe el lugar que según nuestro criterio se merece", ha apostillado Ansón.

Entre los "muchos proyectos" que tiene esta nueva asociación ha informado de que esta exposición itinerará por todo Aragón, ya que recorrerá más de 15 localidades, entre ellas las tres capitales de provincia, durante un par de años para ser el inicio de más iniciativas.