La Muestra provincial de la Trufa Negra cierra su quinta edición con 5.000 asistentes y casi 10 kilos vendidos

La Muestra de la Trufa Negra de la provincia de Zaragoza cierra su quinta edición con 5.000 asistentes y una programación centrada en la experiencia gastronómica. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Muestra de la Trufa Negra de la Provincia de Zaragoza ha celebrado este fin de semana una nueva edición en Puerta Cinegia, consolidándose como una cita de referencia para la divulgación de la trufa negra Tuber melanosporum y su vínculo con la gastronomía, el territorio y el producto de proximidad.

Durante dos jornadas, el mercado de trufa fresca y la programación paralela han permitido al público conocer de cerca este producto singular en un entorno urbano y accesible, reuniendo a 5.000 asistentes y vendiendo cerca de 10 kilos de trufa.

Organizada por la Asociación de Truficultores de las Comarcas de Zaragoza (Truzarfa), con el apoyo del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la Diputación de Zaragoza (DPZ), la muestra ha vuelto a poner el foco en la calidad de la trufa negra producida en la provincia y en el trabajo que hay detrás de cada cosecha, acercando este ingrediente indispensable en las mesas navideñas tanto a consumidores habituales como a quienes se inician en su uso.

"Este año la campaña va a ser muy buena, tanto por la calidad de la trufa como por la cantidad. Acabamos de empezar la temporada y la previsión es muy buena, ha madurado muy rápido y muy bien", afirma el presidente de Truzarfa, Jesús López.

GASTRONOMÍA Y DIVULGACIÓN EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

El mercado de trufa fresca ha sido el eje central de la muestra, ofreciendo al público la posibilidad de adquirir trufa negra recién recolectada directamente a los productores, así como productos elaborados exclusivamente con Tuber melanosporum, sin aromas artificiales ni potenciadores, reforzando el mensaje de consumo responsable y de calidad.

La programación gastronómica ha tenido un papel destacado en esta edición. El sábado, la muestra ha contado con un taller de cocina impartido por La Zarola, en el que los asistentes han podido aprender técnicas y consejos prácticos para incorporar la trufa negra en recetas domésticas y sacar el máximo partido a su aroma y sabor.

Ese mismo día, la propuesta se ha completado con una cata maridada de tapas trufadas y cervezas artesanas, a cargo de la Asociación de Cerveceros Caseros de Zaragoza, una experiencia pensada para explorar nuevas combinaciones y acercar la trufa a públicos diversos.

El domingo, la programación ha continuado con una cata de vinos acompañados de tapas trufadas de la mano de Bodega Enate, reforzando el diálogo entre la trufa negra y otros productos de excelencia, y poniendo en valor su versatilidad en distintos contextos gastronómicos.

La muestra ha incluido también talleres infantiles de carácter divulgativo a cargo del CITA, en los que los más pequeños han podido descubrir la trufa negra a través de un microscopio, conocer su estructura y aprender de forma didáctica y participativa cómo es este hongo y por qué es tan valorado, reforzando así la apuesta por la educación y la transmisión de la cultura trufera desde edades tempranas.

ESCAPARATE PARA EL PRODUCTO Y EL TERRITORIO

La Muestra de la Trufa Negra de la Provincia de Zaragoza vuelve a evidenciar el potencial de este producto como motor del desarrollo rural y como elemento clave para la proyección del territorio.

Aragón es el principal productor mundial de trufa negra Tuber melanosporum y la provincia de Zaragoza cuenta con miles de hectáreas dedicadas a este cultivo, fruto del trabajo continuo de los truficultores y del apoyo a la investigación y la innovación.

Este tipo de iniciativas contribuyen a fomentar la cultura trufera entre el consumidor local, a generar un mayor conocimiento sobre el producto y a reforzar el vínculo entre el campo y la ciudad, facilitando el acceso a la trufa negra en las mejores condiciones posibles y con todas las garantías de origen y calidad.

La muestra se enmarca dentro del calendario de acciones de promoción de la trufa negra impulsadas en la provincia de Zaragoza, con el objetivo de seguir consolidando este producto como uno de los grandes referentes gastronómicos del territorio y como un símbolo de identidad y valor añadido para el medio rural.

Toda la información sobre futuras iniciativas y actividades relacionadas con la trufa negra puede consultarse en la página web www.trufanegraaragon.com y en las redes sociales de Truzarfa (@truzarfa).

La Asociación de Truficultores de las Comarcas de Zaragoza (Truzarfa) trabaja para mejorar la producción y comercialización de la trufa negra en la provincia, promoviendo la investigación, la divulgación y el consumo de este producto único, en colaboración con entidades como el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la Diputación de Zaragoza.