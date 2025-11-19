La multinacional polaca de contadores Apator elige Zaragoza para dirigir su expansión por España y Portugal

El director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, Javier Martínez, ha participado en la presentación de Apator España. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La multinacional polaca Apator --uno de los mayores fabricantes de Europa de contadores de electricidad, gas y agua-- instalará en Zaragoza su sede desde la que dirigirá su expansión por España y Portugal, con el objetivo de llegar a medio plazo también al mercado latinoamericano.

En la presentación de la sede nacional, realizada en Bilbao, ha participado el director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, Javier Martínez, que ha acompañado al director general del Grupo, Macej Wyczesany y el director general de Apator España, Pedro Melero, ha informado el Ejecutivo autonómico.

La compañía polaca contará en Zaragoza con un equipo de directivos, comerciales y técnicos con la intención "de liderar la digitalización de redes energéticas y de agua".

La compañía opera en más de 60 mercados internacionales y cuenta con 2.300 empleados. Con la apertura de Apator España se apuesta por la capital aragonesa como punto clave para desarrollar proyectos vinculados a la transición energética y la digitalización de infraestructuras.

Para Javier Martinez, la instalación de una de las mayores empresas de Europa "demuestra que Aragón está en un momento muy importante".

"La comunidad está de moda, atrayendo inversiones y empresas de todos los sectores y que Apator elija Zaragoza para dirigir su expansión nos muestra que vamos por el buen camino", ha expresado.

Grupo Apator

El Grupo Apator opera como grupo tecnológico europeo que ofrece soluciones integradas para utilities de electricidad, agua, calor y gas, incluyendo dispositivos de medición inteligente, sistemas de gestión energética y soluciones TIC avanzadas que garantizan una gestión eficiente, segura y sostenible de los recursos.

Apator cotiza en la Bolsa de Varsovia y emplea a unas 2.300 personas comercializando sus productos en más de 60 mercados internacionales.

En la Comunidad Económica Europea destaca por su experiencia técnica respaldada por competencias excepcionales en electrónica, mecánica y TIC.