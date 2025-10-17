Los mundos de Goya y grandes enigmas del arte, protagonistas del VIII Encuentro Internacional de Ocultura en Zaragoza

El VIII Encuentro Internacional de Ocultura se adentrará en los grandes enigmas del arte y los mundos de Goya. - EUROPA PRESS

Javier Sierra, Dolores Redondo o Katherine Neville intervendrán como ponentes en este evento en la capital aragonesa

ZARAGOZA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capital aragonesa acogerá los días 29, 30 y 31 de octubre el octavo Encuentro Internacional de Ocultura, que dedicará la actual edición a los grandes enigmas del arte y adentrará al público en 'Los otros mundos de Goya', de la mano de los escritores Javier Sierra, Dolores Redondo y Katherine Neville, a los que se sumará el especialista en cirugía oral y maxilofacial, Florencio Monje, y la experta en Dalí y directora de los Museos Dalí de Figueres, Montse Aguer.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, la coordinadora de la Fundación Goya en Aragón, Aixa Álvarez, la coordinadora general del área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Ibarz, la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada, y el escritor Javier Sierra han dado a conocer este viernes los detalles del evento este viernes, que tendrá lugar en el salón de actos de la sede central de Caja Rural de Aragón.

A tres años de celebrar el segundo bicentenario del fallecimiento del genial pintor aragonés (1828-2028), Ocultura explorará en esta ocasión el territorio de los espantos que inspiraron a Francisco de Goya algunas de sus obras más célebres.

En la presentación del evento, Pedro Olloqui ha expresado su satisfacción por colaborar de nuevo en un proyecto cultural con el Ayuntamiento de Zaragoza y Caja Rural de Aragón y ha elogiado a Javier Sierra, representante del "boom" de las letras aragonesas con un género que "mezcla la cultura, el misterio, la fantasía y el ocultismo de forma magistral y con reconocimiento de crítica y público".

"Javier --Sierra-- es un gran colaborador y animador de la cultura aragonesa, siempre al servicio de Aragón y de su Teruel natal", ha manifestado Olloqui.

El director general de Cultura ha considerado que "Zaragoza es un foco de atracción cultural nacional e internacional y este evento lo pone de manifiesto con la presencia de figuras de gran relevancia", como la escritora Katherine Neville, autora del bestseller 'El ocho'.

Esta edición de Ocultura, dedicada a Goya, forma parte de la línea de acciones que está promoviendo el Gobierno de Aragón para conmemorar el bicentenario del fallecimiento del pintor, en este caso con una actividad que remite "al esoterismo y el misterio en la obra de Goya".

"Para entender a Goya hay que entender que era aragonés, si no es difícil entender su obra. Goya es lo que es por ser aragonés y es necesario saber eso para descifrar su figura", ha indicado Olloqui, quien ha añadido que "la mejor pieza de la colección de Goya en Aragón no se encuentra en ninguna pared: somos todos los aragoneses y todas las aragonesas, que compartimos esa expresión de la decepción como nadie en el mundo es capaz de expresar, algo muy diferencial de nosotros".

UN ENTORNO "REDONDO"

El escritor Javier Sierra ha calificado el entorno en el que se desarrollarán las conferencias como "redondo", en referencia al salón de actos de la sede central de Caja Rural de Aragón, puesto que esta edición del Encuentro Internacional de Ocultura versa sobre Goya y el espacio atesora varias reproducciones de tapices de algunas de las más famosas obras del pintor aragonés creadas, precisamente, para conmemorar el primer centenario de su muerte.

Sierra ha puesto el foco sobre algunas de ellas, como 'El cacharrero', 'La cometa', 'El pelele' o 'La gallina ciega': "Una obra de arte, cada lugar o cada espacio arquitectónico tiene una mirada exotérica, es decir, de lo público, lo que se ve, pero también puede tener una mirada esotérica, oculta o misteriosa".

"Cuando vemos una obra de arte, una de las claves interpretativas siempre es la mirada de los pintores, saber hacia dónde dirigen la mirada de los protagonistas nos está dando mucha información", ha apostillado.

Por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Ibarz, ha reconocido el valor de este programa que "nos cautivó desde el principio por la manera en la que analizaba y veía la historia, desde una perspectiva que la hacía tan atractiva para todas las edades, para gente erudita y no tanto, porque le da una visión esotérica que nos acerca a hechos desde un prisma distinto".

La coordinadora de la Fundación Goya en Aragón, Aixa Álvarez, ha afirmado: "Estamos seguros de que vamos a conocer la figura de la obra de Francisco de Goya desde otra mirada, con otra perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados y es una manera también de dirigirnos a más público. Estamos muy ilusionados, es un placer estar aquí y estamos deseando vivir esta experiencia y seguir aprendiendo".

PROGRAMA DE ACTOS

El programa de actos del encuentro se iniciará el miércoles, 29 de octubre, a las 19.15 y 20.15 horas, con las conferencias a cargo de ganadores del Premio Planeta. Por un lado, 'El arte como puerta a otros mundos', con Javier Sierra, y 'El velo de la razón: Goya y la construcción social de la bruja', con la escritora Dolores Redondo.

El jueves 30, a las 19.00 y 20.00 horas, se han programado las conferencias 'Los rostros malditos de Goya', que impartirá el especialista en cirugía oral y maxilofacial, Florencio Monje Gil, y 'Goya y Dalí: dos universos mágicos', con la experta en Dalí y directora de los Museos Dalí de Figueres, Montse Aguer.

El viernes, día 31, a las 17.00 horas, se grabará en directo el programa 'Espacio en Blanco' de RNE, dedicado a los misterios del arte y, a continuación, se celebrarán las charlas 'Las brujas de Goya', con la escritora Clara Tahoces, quien también es descendiente de la novena duquesa de Osuna, que fue la que encargó los cuadros de temática de brujas a Goya, a las 19.00 horas; y 'Recuerdos del futuro: el arte y la memoria', con la autora Katherine Neville, a las 20.00 horas.

Asimismo, en el marco de estas jornadas se visitará la exposición 'Goya, del Museo al Palacio', en el Palacio de la Aljafería, organizada de forma conjunta por el Gobierno autonómico y las Cortes de Aragón, con motivo de las obras de reforma del Museo de Zaragoza. Serán un centenar de personas las que puedan inscribirse, a través de la web del Encuentro Internacional de Ocultura, para realizar este recorrido.

En la celebración de las jornadas de Ocultura colaboran Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación Caja Rural de Aragón y Fundación Goya en Aragón, entre otras instituciones y entidades.

Por último, Javier Sierra ha adelantado que los ponentes invitados "están muy emocionados" y ha subrayado la numerosa presencia de asistentes de fuera de Zaragoza a las distintas conferencias.