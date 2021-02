El Museo Diocesano de Barbastro-Monzón recibe de Lérida 23 de las 111 obras de las parroquias aragonesas

BARBASTRO (HUESCA), 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Diocesano de Barbastro-Monzón ha recibido este lunes, 15 de febrero, 23 de los 111 bienes de las parroquias aragonesas depositados en el Museo de Lérida, en la fecha límite dada por la justicia para recibir el conjunto de piezas.

El director del Museo Diocesano de Barbastro-Monzón, Ángel Noguero, ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, tras abrir las dos cajas que han llegado desde Lérida, que las obras "no son de gran calidad", "no son especialmente buenas", pero "es un paso más para que un día todo esté donde debe estar".

A colación, el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, que se ha desplazado a Barbastro este lunes para estar presente en la llegada de las obras, ha apuntado que "aun siendo insuficientes" y suponiendo un "incumplimiento parcial" de la sentencia, "vemos que no se va a tener que ir a buscar estos bienes" a Lérida y éste es el "principio del fin".

Ha añadido que el Consorcio del Museo Comarcal y Diocesano de Lérida ha anunciado que en los próximos días enviará al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbastro "un plan de retorno de los bienes", que ha deseado que sea en un espacio de tiempo "lo más breve posible" porque el Museo de Barbastro-Monzón está "preparado y listo para albergarlos".

Faci ha expresado, igualmente, toda la "disposición del Gobierno de Aragón para apoyar y colaborar con el museo y con el obispado para la recuperación y conservación de estas obras", con cuyo obispo ha pasado varias horas, desde que esta mañana ha llegado para recibir las piezas. Según ha dicho, ha sido un día "muy fructífero en lo personal, le agradezco la hospitalidad".

ESTAMOS PREPARADOS

El obispo de Barbastro-Monzón, monseñor Ángel Pérez, ha manifestado desconocer la razón "por la que solo han enviado esto", pero "nosotros hemos estado preparados" y ha resaltado la "buena colaboración" que existe entre todas las instituciones. "Todos nos sentimos hoy Diócesis de Barbastro-Monzón, altoaragoneses y orgullosos de lo que es patrimonio de todos", ha afirmado.

También ha querido subrayar el trabajo de todo el equipo del museo y de la Delegación de Patrimonio de la diócesis, que con "ilusión y esperanza" han contribuido al regreso de unos bienes de forma que, "a veces, a uno le toca cosechar lo que otros sembraron".

Ha afirmado que no ha podido hablar hasta ahora con el obispo de Lérida, Salvador Giménez, pero "nuestra relación es muy fluida y siempre he respetado, y eso lo sabe él, que haya actuado en conciencia, como yo, y haya tenido su equipo jurídico y, sin duda, habrá procedido conforme lo que él haya creído lo mejor para su diócesis".

Ha contado que desde el Obispado se presentó una demanda civil con el objetivo de que la justicia "hablara" porque "pasa también en las familias, hay puntos de vista diversos y, en este caso, qué mejor que una tercera persona, el juez, pudiera decir de quién era la razón".

Monseñor Pérez ha recordado que tanto en la vía canónica, como civil "nos han dado la razón a nosotros" y "más allá de todo lo que es el patrimonio y el elemento religioso", ha tratado contribuir con su trabajo a la "dignidad y nobleza" del pueblo aragonés.

SERVIR AL PUEBLO

El obispo de Barbastro-Monzón ha añadido que desde el ámbito eclesial y político "estamos para servir a nuestro pueblo", y ha remarcado la presencia de diferentes autoridades, como los alcaldes de Barbastro y Monzón, y el presidente de la Comarca del Somontano, y, esta mañana, del expresidente de Aragón y actual senador, Marcelino Iglesias.

El prelado ha enviado un saludo al presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, "que está viviendo momentos delicados de salud; le damos todo el apoyo, fortaleza y, en mi caso, la oración para que el Señor le conceda pronto la salud", ha dicho, después de que el propio Lambán haya dado a conocer este lunes que padece un cáncer de colon.

VALOR SIMBÓLICO

La directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Marisancho Menjón, ha opinado que la llegada de 23 piezas "tiene un valor simbólico" y "es el primer paso", pero "ha habido un incumplimiento de la orden judicial" ya que entregar una parte "no es cumplir la orden dada", después de haber tenido un plazo de dos meses para su recepción.

"En el último día, han venido unas pocas", que "están en buen estado", pero "tienen suciedad". Según ha precisado, desde que el Consorcio ha comunicado esta mañana que iban a venir una parte de las piezas, esperaban que enviaran "las 28 que habían reconocido como propiedad de Barbastro, pero solo han llegado 23".

Se trata de varios candelabros procedentes de distintas localidades de la diócesis, dos copones, una custodia, varias piezas de orfebrería religiosa de distinto tipo, todas ellas datadas entre los siglos XVIII a XX. Hasta las 28 faltan algunos sellos de tamponar de las parroquias, dos travesaños y las puertas de un sagrario del siglo XVIII. Ahora, ha añadido, hay que esperar a que "acto seguido puedan venir el resto".

El director del Museo Diocesano de Barbastro-Monzón, Ángel Noguero, ha deseado que esto sea "el inicio de la gran llegada" y ha contado que tras recibir las cajas, se han abierto, salvaguardando todas las medidas para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, y "se ha hecho acta notarial de cada pieza", con la fotografía correspondiente.

Después, se han embalado y depositado de nuevo en las cajas, donde van a estar entre 10 y 12 días a modo de cuarentena. Ha esgrimido que ha sido preciso abrirlas para comprobar "qué piezas eran y si estaban en el inventario".

LETRADOS

El letrado de la Diócesis de Barbastro-Monzón, Joaquín Guerrero, ha considerado que no existe ningún argumento "para que tengan que no entregarse de forma inmediata" todas las piezas, de forma que esta martes se pondrá en conocimiento del juzgado qué bienes de los 111 se han entregado y cuáles faltan y éste "tendrá que determinar las decisiones para hacer cumplir en su integridad lo que ha resuelto".

El letrado del Gobierno de Aragón, Alberto Gimeno, ha explicado que la jueza "adoptará las medidas que estime oportunas", quien ya advirtió de que "si no se cumplía" el auto de ejecución provisional para el regreso inmediato de los 111 bienes, se podía incurrir en responsabilidad penal, para remarcar que hasta que no vuelvan todas las obras "no estará cumplida la sentencia".

Ha agregado que una fecha de ejecución "vincula a cualquier ciudadano, administración y ente y, si se incumplen las resoluciones judiciales, tiene que haber mecanismos" para llevarlas a término "porque sino el Estado de derecho quiebra". En última instancia, "habría que acudir a una ejecución subsidiaria", ha apostillado.