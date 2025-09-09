Museo Guerra Civil Teruel: El PSOE acusa al PP de retraso y apertura en 2028

TERUEL 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reprochado al Gobierno de Jorge Azcón que "ha paralizado durante dos años" el desarrollo del Museo de la Guerra Civil Batalla de Teruel, "que concluirá las obras del edificio en breve sin un proyecto museográfico y retrasa su apertura hasta, al menos, 2028".

Así lo ha afirmado el diputado socialista en las Cortes de Aragón Ángel Peralta, que defenderá una iniciativa sobre los plazos de conclusión en el pleno de este mismo jueves, ya que "el Partido Popular sólo trabaja cuando la oposición les empuja".

"Una gran sorpresa que vengan dos directores generales del Gobierno de Aragón a no decir nada", ha destacado Peralta, en referencia a la visita a Teruel de los responsables de Cultura y Patrimonio, Pedro Olloqui y Gloria Pérez, lamentando que "solo hayamos oído teoría, incluso filosofía, pero nada tangible" en una nueva demostración "de incompetencia y lentitud en la gestión" con la que "pretendían reaccionar a nuestras iniciativas parlamentarias".

"Nos cuentan cómo es el edificio que ya dejó el gobierno anterior planificado y nos dicen que se va a tardar dos años más. No lo podemos consentir. ¿Por qué no se ha hecho el proceso participativo que han anunciado durante las obras, que era compatible?", ha preguntado.

El diputado ha recordado que, entre diciembre de 2027 y febrero de 2028, se conmemora el 90 aniversario de la Batalla de Teruel, "una oportunidad única tanto para impulsar este Museo como para el desarrollo de la ciudad y del conjunto de la provincia que con el cronograma que nos han presentado hoy y los antecedentes de este Gobierno, no vamos a aprovechar".

"No nos sorprende en absoluto. Sospechábamos que no se había trabajado en el futuro de un Museo que nunca les gustó y nos lo han confirmado hoy", ha concluido Peralta señalando con la gestión del Gobierno de Jorge Azcón también se está retrasando la puesta en marcha de otros proyectos comenzados durante el Gobierno anterior, como en el caso de los hospitales de Teruel y Alcañiz.

"Nos tememos que van a rechazar la iniciativa del jueves, pero seguiremos insistiendo y no vamos a permitir que tarden dos años más en culminar una inversión que ya estaba planificada y al final se va a alargar en el tiempo", ha concluido.