El Museo de Origami cerrará el 1 de abril de 2024 si antes no se firma un nuevo convenio, según su director

ZARAGOZA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Museo de Origami Zaragoza (EMOZ), ubicada en el Centro de Historias, cerrará sus puertas el 1 de abril de 2024 si antes no se firma un nuevo convenio, ha advertido este viernes el director del centro, Jorge Pardo.

EMOZ cumple una década el próximo 18 de diciembre y su director ha explicado que "desde el inicio, estamos en crisis, y queríamos un nuevo convenio antes de cumplir esos 10 años". Al no haber sido posible, "hemos puesto ya una fecha límite: si no tenemos ese nuevo convenio antes del 1 de abril, desaparecerá el Museo de Origami de Zaragoza", ha sentenciado.

Asimismo, ha reconocido que el Ayuntamiento "nos ha dicho que está a favor" pero "tenemos que pasar de las palabras a los hechos". Una fecha "muy importante", ha anunciado, va a ser el 18 de diciembre --día en el que tendrá lugar una celebración por esa década de existencia-- "para ver cómo van las conversaciones, en positivo o en negativo".

El director de EMOZ ha estado acompañado por la portavoz municipal socialista, Lola Ranera, quien ha aclarado que el Museo de Origami "no va a desaparecer" porque "no nos podemos permitir el lujo de que un museo único en el mundo se vaya de la ciudad de Zaragoza".

MOCIÓN DEL PSOE

Ranera ha revelado que el grupo municipal socialista va a presentar una moción para solicitar "una mesa de diálogo donde estén todos los grupos políticos" y para que el próximo proyecto de presupuestos del año 2024 "contemple una partida única para el Museo de Origami".

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha criticado que "estemos gastando 100.000 euros en estos momentos en un proyecto de Capital Europea del Deporte" y al Museo de Origami "le demos la espalda". "Si la señora Chueca no se compromete con este proyecto, lo que vamos a hablar es de la defunción de este museo", ha manifestado.

"Vamos a pasar de las musas al teatro y vamos a definir en los presupuestos la apuesta y compromiso de esta ciudad por el Museo Origami y agradecer todo el trabajo de estos diez años", ha exigido Ranera, y ha recordado que "este trabajo es voluntario, generoso y autogestionado por la asociación".

CONVENIO ACTUAL

El convenio actual exige un canon "que no hemos podido pagar desde el inicio", ha señalado Jorge Pardo, por lo que solicitan, no solo que no haya que pagar el canon, "sino que el Ayuntamiento y alguna otra institución que se quiera sumar", como el Gobierno de Aragón o entidades privadas, "sean quienes financien el museo".

Cada año, el Museo de Origami de Zaragoza tiene un déficit de más de 20.000 euros, así que "las deudas que tenemos acumuladas son de más de 200.000 euros", ha lamentado el director, y ha añadido que "no solo para recuperar lo anterior, sino para que no sigamos perdiendo dinero, hace falta un nuevo convenio".

De esta manera, se financiaría con fondos públicos a la vez que se seguiría cobrando entrada, teniendo tiendas, pagando los talleres, "pero hace falta compromiso de las entidades públicas", ha concluido.