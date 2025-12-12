El Museo de Origami de Zaragoza recibe a Akio Maruyama que rescata las ancestrales muñecas de papel Washi Ningyo - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El artesano japonés Akio Maruyama, uno de los mayores referentes actuales en el arte del washi-ningyo muñecas elaboradas íntegramente en papel japonés presenta en Zaragoza una exposición única que invita al público a descubrir una tradición con más de cuatro siglos de historia.

La Escuela Museo de Origami de Zaragoza (EMOZ), ubicada en el Centro de Historia de Zaragoza, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, acoge una exposición de algunas de estas figuras entre el 13 de diciembre y el 31 de mayo.

Sus obras, expuestas en Japón, España, México, Francia o Italia, llegan con el objetivo claro de "preservar y transmitir un arte frágil y extraordinariamente delicado que hoy practican muy pocos artesanos en el mundo". Desde 2012 se dedica profesionalmente a la investigación, producción y enseñanza de esta disciplina, que combina técnica, memoria y sensibilidad estética.

Su trabajo se ha convertido en una misión personal que pasa por evitar que el washi-ningyo desaparezca con la última generación de artistas capaces de realizarlo.

Las muñecas washi-ningyo son figuras humanas creadas exclusivamente con papel washi, un material tradicional japonés declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO por su resistencia, longevidad y singular textura.

Estas figuras recrean escenas de la vida cotidiana del Japón del periodo Edo, desde geishas y samuráis hasta músicos, mujeres realizando tareas domésticas o personajes del teatro clásico. A diferencia del origami, el washi- ningyo combina plegado, modelado, corte y pegado, lo que permite dar volumen y movimiento a cada pieza.

LIBRE INTERPRETACIÓN

La ausencia de rasgos faciales es una característica distintiva, ya que la expresión reside en la postura y en los pliegues del vestuario, invitando a cada espectador a interpretar la escena desde su propia sensibilidad.

El origen de estas muñecas se remonta a antiguas prácticas espirituales del periodo Heian (794-1185), cuando figuras de papel llamadas hitogata se utilizaban en rituales de purificación para absorber la mala suerte y después ser arrojadas al río.

Con el florecimiento del papel estampado Chiyogami durante el periodo Edo (1603-1868), el arte evolucionó hacia un uso decorativo y narrativo, convirtiéndose en un documento visual de la moda, el rol social y las costumbres de la época.

La exposición reúne piezas de diferentes estilos, desde las sencillas Shiori Ningyo, utilizadas como marcapáginas ornamentales, hasta las complejas Anesama Ningyo, verdaderas esculturas tridimensionales de papel.

Cada obra refleja un profundo conocimiento de la estética japonesa, mostrando peinados tradicionales, patrones simbólicos, la estructura exacta de los kimonos y escenas que retratan la vida social del pasado.

Contemplar estas figuras es realizar un viaje silencioso al interior de una habitación japonesa, donde cada gesto y cada pliegue del papel se convierten en una narración visual suspendida entre la delicadeza y la eternidad.